Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan'dan "sendikacılık" değerlendirmesi Açıklaması

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Sendikacılığı bir ideolojik mücadelenin aracı yapmıyoruz. Sendikacılığı işçi ile iş veren arasında çatışma aracı olarak görmüyoruz." dedi.Arslan, Akdeniz Belediyesi ile Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi imza töreninde, Adana'da, Mersin'de ve İstanbul'da bir mesajla işten çıkarılmaların olduğunu söyledi.İşten çıkarılan işçilerle dayanışma içerisinde olduklarını ifade eden Arslan, bazı sendikaların işten çıkarılmalara ilişkin sessizliğe büründüğünü dile getirdi.Akdeniz Belediyesinde kısa zamanda dayanışmanın inşa edildiğine dikkati çeken Arslan, "İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı belediyeye girerken işten atılan işçilerin önünden geçmemeye çalışıyor. Ordaki arkadaşlarımız kışta kıyamette, sadece ekmekleri için bekliyor. Akdeniz Belediyesinde de 15-20 işçinin işe dönmek için her gün beklediğini, başkanın da belediyeye girdiğini düşünün. Burada iş barışı, huzur, hizmet olur mu? Elbette olmaz." diye konuştu.Arslan, toplu iş sözleşmesinde hükümlerin uygulanmasına, ücretlerin zamanında ödenmesine ve iş barışının sağlanmasına büyük önem verdiklerini vurguladı.Birlik ve beraberliği Türkiye 'ye yayılması gerektiğini dile getiren Arslan, şöyle devam etti:"Sendika olarak ülkenin ve bölgenin bütün mazlumlarına borçluyuz. Bu borcumuzu ödemek için mücadele ediyoruz. O yüzden derisinin rengi, konuştuğu dil, anlayışı, fikri, yaşam tarzı ne olursa olsun insan olma merkezinde hep birlikte olmamız gerekiyor. Türkiye'nin bugün yaşadığı iç ve dış sorunlarını aşmanın en temeli içeride bu dayanışmayı göstermektir. Biz Türkiye'nin dayanışması için yapmamız gereken fedakarlık neyse yapmaya hep hazır olduk. Ülkede artık çatışma olmasın, evlatlarımızı kaybetmeyelim, kan dökülmesin, bu ülkede dayanışma olsun diye elimizi taşın altına koyduk. Her gün içeride ve dışarıda saldırılarla karşı karşıyayız. Bütün bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak bir anlayışa ihtiyacımız var."Hak-İş'in Türkiye'de ve dünyada örnek bir kuruluş olduğuna değinen Arslan, sendikacılığa yeni yaklaşım ve anlayış getirdiklerini söyledi."Masayı devirmeden sorunları çözmeyi benimsiyoruz"Arslan, Hak-İş'in Türkiye'nin en güçlü ve en etkin konfederasyonu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Sendikacılığı bir ideolojik mücadelenin aracı yapmıyoruz. Sendikacılığı işçi ile iş veren arasında çatışma aracı olarak görmüyoruz. Masada kalmayı, müzakere etmeyi, sosyal diyalogu, masayı devirmeden sorunları çözmeyi benimsiyoruz. İdeolojik türkü söyleyenler, sadece slogan atanlar, 20. yüzyılın argümanlarıyla sendikacılık yapanlar kaybediyor. Önce işim, iş yerim anlayışına ihtiyacımız var. Biz işçi iş veren ilişkisini sosyal ortaklık üzerine, 'birlikte başarırsak, geleceği birlikte inşa ederiz' anlayışıyla yeni sendikacılığa Türkiye'de ve dünyada önderlik ediyoruz. Bu ülkemiz için büyük onur."Arslan, Hak-İş ve bağlı sendikaların 8 bin 500 üyesinin işten atıldığına değinerek, "Suçları, kusurları yok. Sadece AK Partili, MHP'li oldukları için işlerini kaybettiler." dedi.Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir de işçilerin ücretlerinde iyileştirme yapılması için çalışma içerisinde olduklarını belirterek, hiç bir işçinin maaşlarında geriye gitme olmayacağını kaydetti.Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise çalışanlarının siyasi görüşü, mezhebi, dini ve ırkıyla ilgilenmedikleri dile getirdi.İşçilerin iyi ve kötü gününde her zaman yanında yer alacaklarını anlatan Gültak, "Görüşmelerin ardından belli bir noktaya geldik. İlk yıl yüzde 10, ikinci yıl onun üzerinde bir rakam olacak. Sosyal hakların iyileştirilmesi yönünde de anlaşma sağlandı." diye konuştu.Konuşmaların ardından Arslan ve Gültak, toplu iş sözleşmesini imzaladı.