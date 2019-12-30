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Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan, Hatay'da TİS törenine katıldı

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, HİZMET-İŞ sendikası ile Antakya Belediyesi arasında düzenlenen toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.

30.12.2019 16:10 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:28 Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan, Hatay'da TİS törenine katıldı
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, HİZMET-İŞ sendikası ile Belediyesi arasında düzenlenen toplu iş sözleşmesi törenine katıldı.
Antakya Belediyesindeki törende, Arslan ve Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz tarafından sözleşme imzalandı. Arslan, sözleşmenin konfederasyon, sendika, Antakya Belediyesi ve ülke için hayırlı olması dileğinde bulundu.
Törende Hak-iş Adana İl Başkanı Abdurrahman Yücel, Hak-İş Hatay İl Başkanı Mehmet Güngör, Hizmet-İş Sendikası Kurucu Başkanı ve eski AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi de hazır bulundu.

Hizmet İş Sendikası, Antakya Belediyesi, Antakya, Hak İş, Güncel

Kaynak: AA

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