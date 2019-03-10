Hak-İş Konfederasyonu Giresun Temsilciler Toplantısı

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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Biz Hak-İş olarak her zaman olduğu gibi, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan e-bildirisinde, 16 Nisan 2017'deki referandumda olduğu gibi, 15 Temmuz'da olduğu gibi milletin yanında saf tutacağız." dedi.Arslan, Giresun'da bir restoranda düzenlenen Hak-İş Konfederasyonu Temsilciler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Hak-İş'in 700 bin üyesi, 22 sendikası ve 81 il başkanlığıyla Türkiye'nin en büyük sendikalarından, önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.Demokrasiye, özgürlüklere, milletin bütünlüğüne, milletin bekasına sahip çıkan, yerli ve milli bir örgüt olduklarını vurgulayan Arslan, "Onun için Hak-İş eşittir ülkemizin geleceği. Hak-İş'in gücü milletin gücüdür. Hak-İş'in büyümesi Türkiye'nin büyümesidir. Biz böyle görüyoruz. Sizin ve sizin emeğinizin sonuna kadar arkasında ve onu almak adına mücadele edeceğiz. Sizden de ricamız bu süreçte milletimizin önüne getirilen engelleri birlikte aşmaktır." diye konuştu.Arslan, 31 Mart yerel seçimlerine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"31 Mart yerel seçimleri bizim için bir yerel seçim olmaktan ne yazık ki uzaklaşıyor. 31 Mart yerel seçimleri bir referanduma doğru götürülüyor. Bu referandumun 2 tane ayağı var. Birisi Cumhur İttifakı, birisi Millet İttifakı. Biz milletin ve milletin değerlerinin, milletin bekasının, milletin geleceğinin güvencesi olmak durumundayız. O yüzden ülkemizin içerisinden geçtiği bu zor süreçte milletimiz olarak etrafımızdaki tehditlere, tehlikelere, içeriden ve dışarıdan bize yönelik operasyonlara karşı bir duruş sergilememiz gerekiyor. Bu duruş 15 Temmuz ile beraber başlayan yeni bir birlikte duruştur. Biz bu duruşu önemsiyoruz."Konfederasyon olarak kendilerine inanan, güvenen ve değerlerini kabul edenlere destek olacaklarını dile getiren Arslan, "Yerel seçimlerde bizi belediyelerinin önünden bile geçirmeyenlere, bizi Hak-İş olduğumuz için belediyelerden tasfiye edenlere, Hak-İş'in isminden bile rahatsız olanlara ne desteğimiz var ne de oylarımız var. Onların yerine Hak-İş'e güvenen, Hak-İş'e inanan, Hak-İş'in değerlerini kendi değerleri gibi kabul edenlerle biz sandıkta da beraber olacağız, sahada da beraber olacağız." ifadesini kullandı.Arslan, Hak-İş'in tutumunun açık ve net olduğunu belirterek, şunları kaydetti:"Demokrasi, özgürlükler, haklar, milli irade, ülkemizin bekası ve geleceğidir. O yüzden yerel seçimlerde de bizim açımızdan önemli olan sadece bir yerel seçim yapmıyoruz. Ülkemizin geleceğini ne yazık ki oyluyoruz. Bu ülkeyi FETÖ'cülere, bu ülkeyi PKK, PYD, DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin kontrolüne mi vereceğiz, yoksa bunlara karşı mücadele eden, savaşan, milletin yanında yer alanların yanında mı yer alacağız? Bence bunu hep birlikte düşünmek ve karar vermek durumundayız. Biz Hak-İş olarak her zaman olduğu gibi, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta, 27 Nisan e-bildirisinde, 16 Nisan 2017'deki referandumda olduğu gibi, 15 Temmuz'da olduğu gibi milletin yanında saf tutacağız."Toplantıya AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, konfederasyona bağlı sendikaların başkanları ile davetliler katıldı.