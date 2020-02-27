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HAK-İŞ Niğde İl Başkanından Kandil mesajı

İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı Gökhan Demircioğlu üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

27.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:24HAK-İŞ Niğde İl Başkanından Kandil mesajı
HAK-İŞ Konfederasyonu İl Başkanı Gökhan Demircioğlu üç ayların başlangıcı olan Regaib Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Konfederasyon Niğde İl Başkanı Demircioğlu mesajında şu ifadelere yer verdi. "İslam alemi olarak mübarek üç ayların müjdecisi olan Regaib Kandiline kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İçinde Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini bulunduran mübarek üç aylar, İslam dünyası için sevinç, bereket ve mağfiret mevsimidir. Kur'an ve oruç ayı olan Mübarek Ramazan-ı Şerif-in müjdecisi olan bu mübarek gece günahlardan arınmak için önemli bir fırsattır. Rabbim cümlemizi evvela mübarek Ramazan ayına ardından da Kadir Gecesi'ne eriştirsin. Tüm sevdiklerimizle birlikte Ramazan Bayramı'nın güzelliklerini yaşamayı nasip etsin. Bu vesileyle Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın tüm üyeleri başta olmak üzere tüm İslam Aleminin; Regaib Kandilini tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin huzuruna vesile olması Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - NİĞDE

Regaib Kandili, Niğde, Güncel

Kaynak: İHA

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