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HAK-İŞ'ten kadına yönelik şiddete tepki

İzmir'de HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlara destek olmak için bir araya geldi.

25.11.2019 21:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:44HAK-İŞ'ten kadına yönelik şiddete tepki
'de HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Sendikası üyeleri, Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlara destek olmak için bir araya geldi.
Hizmet İş Sendikası Şube Başkanlığı Kadın Komite Başkanı Memnune Ödemiş, sendika binasında yaptığı açıklamada, kadınların dik duruştan vazgeçmeyeceğini belirtti.
Milli Mücadele dönemindeki düşmana meydan okuyan kadın kahramanları hatırlatan Ödemiş, şöyle dedi:
"Halime Çavuşların, Şerife Bacıların, Nene Hatun'ların evlatları olarak bu ülkenin kurtuluş mücadelesinin yanında olduk, şimdi de bu ülke ilelebet var olsun diye mücadele edeceğiz. Kadınlar, günümüzde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil bütün zorluklara göğüs gererek, toplum içinde varlığını kabul ettirmek istemektedir. Tüm cinsiyetçi engellemelere rağmen bunun mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedirler. Kadınlar hayat denilen bu dikenli yolda, kutlu bir yürüyüş gerçekleştirmektedir. Bizler Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'kadına şiddet yakışır' etiketine kesinlikle karşı çıkıyoruz."

Hizmet İş Sendikası, Nene Hatun, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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