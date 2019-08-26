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HAK-İŞ'ten kayyum Güzeloğlu'na destek

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (HAK-İŞ) bağlı Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ile üyeleri Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na destek vermek amacıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

26.08.2019 11:32 HAK-İŞ'ten kayyum Güzeloğlu'na destek
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (HAK-İŞ) bağlı Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ile üyeleri Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na destek vermek amacıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na sivil toplum kuruluşlarının destek ziyaretleri devam ediyor. HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman ile üyeleri Valive Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na destek vermek amacıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

"Güzeloğlu, tecrübesiyle büyükşehir belediyesini yönetecek"

Görevlendirme sayesinde Diyarbakır'da hizmet atağının başlayacağını belirten Başkan Ercan Kahraman, "Güzeloğlu, Diyarbakır'da büyük projelerle adını duyurmuştu. Şimdi Güzeloğlu tecrübesiyle büyükşehir belediyesini yönetecek. Diyarbakır'ın sorunlarını bilen Güzeloğlu, belediyenin imkanlarını vatandaşın hayatını kolaylaştıracak projelerde kullanacak. Destek verdiğimiz Güzeloğlu'nun kentimizde iyi işler yapacağından şüphemiz yok" dedi.

Vali ve Başkan Vekili Güzeloğlu ise nezaket ziyareti için Ercan ve beraberindekilere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Hizmet İş Sendikası, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: İHA

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