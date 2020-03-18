Hak-İş'ten "koronavirüs sebebiyle çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi" talebi
Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çalışma hayatının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.
18.03.2020 10:28 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:28
Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çalışma hayatının yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.
Çelik, yazılı açıklamasında, hastalığın bulaşma riski göz önünde bulundurularak, çalışma hayatının da bu risk dikkate alınarak yeniden düzenlenmesini istedi.
Sosyal mesafe kavramının dikkate alınarak, çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi ve çalışanlar arasındaki temasın en aza indirilmesi için önlemler alınması gerektiğini belirten Çelik, işçi ve işverenin, çalışma hayatının bütün taraflarının, toplumun bütün kesimlerinin olayı ciddiye alması, buna uygun önlemler almasının bugünü ve yarını kurtaracağını ve bu süreçten en az zararla çıkmalarını sağlayacağını kaydetti.
İş yerlerinde maske ve eldiven gibi koruyucu ve temizlik malzemeleri ile dezenfektan temin edilerek, kullanımının teşvik edilmesinin gerektiğine dikkat çeken Çelik, şunları kaydetti:
"Örgütlü olduğumuz iş yerlerinde temsilcilerimiz, işverenle yakın işbirliği içerisinde koronavirüs ile mücadele konusunda aktif ve etkin görev almalı, denetim görevini yerine getirmeli ve süreci yönetmelidir. İş yeri sendika temsilcilerimiz çalıştıkları iş yerlerinde, kurulan iş sağlığı ve güvenliği kurulları harekete geçirilerek, koronavirüs ile mücadele kapsamında gereken önlemleri almalıdır. Üretimin ve işin devam ettiği bütün iş yerlerinde, Sağlık Bakanlığımızın yaptığı uyarılar dikkate alınarak, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gereken önlemler alınmalıdır.Hak-İş Konfederasyonu olarak insan sağlığının bütün değerlerin üstünde olduğuna olan inancımızla koronavirüs hastalığına karşı alınan tedbirlerde öncü olduk, erken davrandık."
Çelik, yazılı açıklamasında, hastalığın bulaşma riski göz önünde bulundurularak, çalışma hayatının da bu risk dikkate alınarak yeniden düzenlenmesini istedi.
Sosyal mesafe kavramının dikkate alınarak, çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi ve çalışanlar arasındaki temasın en aza indirilmesi için önlemler alınması gerektiğini belirten Çelik, işçi ve işverenin, çalışma hayatının bütün taraflarının, toplumun bütün kesimlerinin olayı ciddiye alması, buna uygun önlemler almasının bugünü ve yarını kurtaracağını ve bu süreçten en az zararla çıkmalarını sağlayacağını kaydetti.
İş yerlerinde maske ve eldiven gibi koruyucu ve temizlik malzemeleri ile dezenfektan temin edilerek, kullanımının teşvik edilmesinin gerektiğine dikkat çeken Çelik, şunları kaydetti:
"Örgütlü olduğumuz iş yerlerinde temsilcilerimiz, işverenle yakın işbirliği içerisinde koronavirüs ile mücadele konusunda aktif ve etkin görev almalı, denetim görevini yerine getirmeli ve süreci yönetmelidir. İş yeri sendika temsilcilerimiz çalıştıkları iş yerlerinde, kurulan iş sağlığı ve güvenliği kurulları harekete geçirilerek, koronavirüs ile mücadele kapsamında gereken önlemleri almalıdır. Üretimin ve işin devam ettiği bütün iş yerlerinde, Sağlık Bakanlığımızın yaptığı uyarılar dikkate alınarak, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gereken önlemler alınmalıdır.Hak-İş Konfederasyonu olarak insan sağlığının bütün değerlerin üstünde olduğuna olan inancımızla koronavirüs hastalığına karşı alınan tedbirlerde öncü olduk, erken davrandık."
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Kaynak: AA
Etiketler : Hizmet İş Sendikası, Kayseri, Hak İş, İşçi, Güncel
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