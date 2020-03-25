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Hak-İş'ten koronavirüs sebebiyle işten çıkarmalara yasak getirilmesi isteği

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bahanesiyle işçilerin işten çıkarılmalarının yasaklanmasını istedi.

25.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:06
Hak-İş'ten koronavirüs sebebiyle işten çıkarmalara yasak getirilmesi isteği
Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bahanesiyle işçilerin işten çıkarılmalarının yasaklanmasını istedi.
Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle pek çok alanda devlet kurumları tarafından gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirildiğini belirtti.
Çalışma hayatının karşılaştığı zorlukların çözümü için alınan önlem paketlerinin hayata geçirildiğini anlatan Çelik, şunları kaydetti:
"Koronavirüs salgını bahanesiyle işçilerin işten çıkarılmalarının yasaklanmasını istiyoruz.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüsle mücadele çerçevesinde çalışma hayatına ilişkin alınan önlemleri önemsiyoruz. Bu kapsamda, 'Kısa Çalışma Ödeneği'nin devreye alınması, ödenekten faydalanma süreçlerinin kolaylaştırılması, hızlandırılması ve bu bağlamda İşsizlik Sigortası Fonu'nun daha etkin ve yaygın kullanımına yönelik yararlanma kriterlerinin sosyal tarafların katılım ve katkısıyla kolaylaştırılmasının çalışma hayatının devamlılığı açısından hayati önemi bulunmaktadır.
Bu süreçte önceliğimiz insan sağlığını korumak başta olmak üzere, işçiyi ve istihdamı korumak, ekonomiyi korumak olmalıdır. Emeğinden başka sermayesi olmayan emekçilerin işsiz kalması, maaşlarının ödenememesi, ücretsiz izne çıkarılması gibi konuları kabul etmediğimizi belirtmek istiyoruz."
Çelik, Hak-İş Konfederasyonu olarak çalışma hayatını doğrudan ilgilendiren bu mücadele sürecinde her türlü destek ve işbirliği içerisinde olacaklarını aktararak, "Çalışma hayatında, işçi servislerinden üretim süreçlerine kadar tüm alanlarda sosyal mesafe kavramının dikkate alınarak, çalışanlar arasındaki temasın en aza indirilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Bütün iş yerlerinde dezenfektan işlemleri periyodik aralıklarla yapılmalı, maske, eldiven gibi koruyucu ve temizlik malzemeleri ile dezenfektanlar temin edilerek, kullanımı teşvik edilmelidir." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Hizmet İş Sendikası, Koronavirüs, Hak İş, Güncel

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