Hak-İş'ten Lübnan-İsrail Sınırında Filistin'e Destek Eylemi

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin 'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan ve beraberindeki heyet, Lübnan- İsrail sınırında Filistin topraklarındaki işgali protesto etti.Arslan öncülüğünde Lübnan'ın başkent Beyrut 'ta toplanan Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği üyeleri, İcra Kurulu Toplantısı'nın ardından ülkenin güneyindeki sınır bölgesine gelerek, "Kahrolsun İsrail, yaşasın Filistin" ve "Özgür Filistin" sloganlarıyla eylem yaptı.Eylemde, Türkiye 'nin yanı sıra birliğe üye Lübnan, Ürdün Sudan ve Senegal 'dan katılımcılar yer aldı.-Sembolik gösterileriyle dünyaya bir mesaj verdilerHak-İş Genel Başkanı Arslan, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği olarak Lübnan'a yaptıkları ziyaretin üçüncü gününde İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarına en yakın noktada bulunarak İsrail'in işgalini lanetlediklerini belirtti.Uluslararası Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikaları Birliği mensupları olarak Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinden bu sembolik gösterileriyle bütün dünyaya bir mesaj verdiklerinin altını çizen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz bütün dünyadaki sendikal hareketlerin, özgür sivil toplum örgütlerinin, İsrail'in bu işgalinin sona erdirilmesi konusunda bizimle dayanışma içerisinde olmalarını sağlamak adına büyük bir mücadele başlattık. Bu mücadelenin üçüncü yılındayız, büyük bir katılım olduğunu görüyoruz."Buradaki Lübnanlı kardeşlerinin Uluslararası Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikalar Birliği'nde kendileriyle birlikte olmalarından son derece mutlu olduklarını aktaran Arslan, şunları söyledi:"Lübnan'da gerçekten üç gündür çok yoğun faaliyetlerimiz oldu. İcra Kurulu Toplantısı'nı yaptık, Cumhurbaşkanı Mişel Avn başta olmak üzere Meclis Başkanı Nebih Berri , Beyrut Valisi, Beyrut Belediye Başkanı ve Lübnan Sendikalar Konfederasyonu Başkanını ziyaret ettik. Bütün bu ziyaretlerimizde ortak olarak Lübnan halkının, Lübnan devletinin ve Lübnan sivil toplum örgütlerinin İsrail işgaline karşı yek vücut olduklarını gördük."Bugün de İsrail'e karşı ortak tepkilerini ortaya koymak için Lübnanlı kardeşlerinin kendilerini sınırın en yakın noktasına getirdiklerini dile getiren Arslan, 2018 yılında başlattıkları mücadelenin bir dönüm noktası olduğu düşüncesinde oldukları ve 2019'da da hep birlikte Kudüs için İstanbul 'da uluslararası konferansları organize edeceklerini aktardı.HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan, şunları kaydetti:"Çeşitli siyasi görüşmeler, diplomatik görüşmeler ve ekonomik faaliyetler bir taraftan devam ederken, biz sivil toplum örgütleri ve sendikalar olarak bu işgalin ve İsrail'in Filistinlilere karşı yapmış olduğu katliamların, Filistin topraklarından zorla gönderilen kardeşlerimizin topraklarına geri dönmeleri için, Kudüs'ün uluslararası statüsünün korunarak, Filistin ebedi başkenti olarak, bağımsız özgür Filistin devletinin bir an evvel kurulması için ve bölgedeki işgalin, yerleşim alanlarının, Gazze 'ye yapılan saldırıların tümünün ortadan kalkması için mücadeleye devam edeceğiz."-"Özgür Filistin kurulana kadar bu mücadele devam edecek" Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Uluslararası Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikalar Birliği bileşeni Memur-Sen olarak bugün işgal altındaki Filistin topraklarına yakın bölgeye geldiklerini söyledi.Uluslararası bir organizasyon ve konfederasyonlarla birlikte dünyada Filistinlilerin mağduriyet ve mahrumiyetini bütün insanlığa anlatmak, onların yalnız olmadığını haykırmak ve desteklerini bildirmek için bir mücadele yürüttüklerini söyleyen Yalçın, dolayısıyla önce emek hareketlerinin gündemine getirmek ve emek hareketleriyle birlikte dünya gündeminde tutmak gibi bir niyetleri olduğunun altını çizdi.Uluslararası Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikalar Birliği'nin şu ana kadar 3 önemli faaliyet ile 2 uluslararası konferansı gerçekleştirdiğini ifade eden Yalçın, uluslararası üçüncü konferanslarının da gelecek yıl ekim ayında yapılacağını belirtti.Lübnan'da yaptıkları İcra Kurulu Toplantısının ardından Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki Filistin topraklarının sınırına geldiklerini hatırlatan Yalçın, " Gazze Şeridi 'ni açık hava hapishanesine dönüştüren İsrail, sınıra yüksek barikatlar kurarak kendisine içeride bir cennet inşa edemeyecek. Arkasında saklandıkları beton duvarlar kendilerini korumaya yetmeyecek. Dünyanın her yerinde bu tepkiyi almaya devam edecekler. Dolayısıyla bağımsız özgür Filistin kurulana kadar bu mücadele devam edecektir." diye konuştu.Yalçın, sonuç itibarıyla İsrail'in beton duvarlarla ancak kendisine bir açık hava hapishanesi inşa ettiği ve bir gün bu duvarların yıkılarak özgür Filistin'in tekrar ihtişamına kavuşacağını söyledi.-Filistin meselesi İslami adil bir davadırUluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Genel Sekreteri Abdullah Udeydat da buradaki protestonun, birliğin Filistin ile dayanışma amaçlı Lübnan'da gerçekleştirdiği faaliyetleri kapsamında yapıldığını belirtti.Bu bölgenin hem Filistin hem de Lübnan halkının çilelerini taşıdığını vurgulayan Udeydat, Filistin ve Lübnanlıların bu topraklarda işgal güçlerine karşı çok şehitler verdiğini dolayısıyla buradan Filistin halkına bir dayanışma mesajı iletmek istediklerini ifade etti.Filistin meselesinin İslami adil bir dava olduğunu hatırlatan Udeydat, "Bu nedenle başta Türkiye'den gelen kalabalık heyet olmak üzere Fas, Cezayir, Lübnan, Ürdün, Sudan ve Senegal'dan gelenlerin hepsine çok teşekkür ediyorum. Adı geçen ülkelerin hepsi her zaman Filistin davasına sahip çıktı. Bu da Filistin davasının uluslararası insani adil bir dava olduğunu gösteriyor." dedi.-"Siyonistlere diyorum ki: Bu topraklar sizin değildir"Lübnan'da faaliyet gösteren Kudüs'e Destek Kuruluşu yetkililerinden Gassan es-Sebsebi ise Türkiye ve Arap ülkelerinden Filistin halkına destek için Lübnan'a gelen bu değerli insanların kendilerini daha çok umutlandırdığını vurguladı.Bugün işgale karşı sınır bölgesinde kadar geldiklerini ve temennilerinin yakın zamanda Kudüs kentindeki Mescid-i Aksa 'da Müslümanlar ve Hristiyanların hep birlikte dua etmesi yönünde olduğunu dile getiren Sebsebi, "Siyonistlere diyorum ki: Bu topraklar sizin değildir ve geldiğiniz yerlere geri gidin. Filistin toprakları Filistinlilere kalacak. Arap yöneticilerine de Filistin için harekete geçemiyorsanız bari Filistin'i özgürlüğüne kavuşturma gücüne sahip halklarınıza engel olmayın." diye konuştu.