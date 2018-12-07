Hak-İş'ten Uluslararası Alanda Bir Başarı Daha

Uluslararası sendikal hareketin aktif ve etkin bir üyesi olan HAK-İŞ, uluslararası alanda büyük bir başarıya daha imza attı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan
, 4. ITUC (Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu) Kongresi'nde yapılan seçimlerde ITUC Başkan Yardımcısı seçildi.
4. ITUC Kongresi, 2-7 Aralık
tarihleri arasında Danimarka
'nın başkenti Kopenhag
'ta gerçekleştirildi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Yönetim Kurulu üyeleri, 4. ITUC Kongresi'ne aktif olarak katılım gösterdi. Kongrede 7 Aralık tarihinde yapılan seçimlerle ITUC'un yeni İcra Kurulu üyeleri de belirlendi. Seçim sonucunda HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ITUC Başkan Yardımcısı seçilirken, HAK-İŞ Dış İlişkiler Uzmanı Merita Yıldız da yeni kurulan ITUC İcra Bürosu ve Kadın Komitesi üyeleri arasında yer aldı. - ANKARA
Danimarka,Aralık,Mahmut Arslan
07 Aralık 2018 Cuma 14:49