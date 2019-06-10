Hak-İş Tokat İl Başkanı Resul Demir Açıklaması

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Hak-İş Tokat İl Başkanı Resul Demir, "Ne insani, ne de hukuki hiçbir dayanağı bulunmayan bu işten çıkarmalarla ilgili farklı platformlarda tepkilerimizi sık sık dile getirdik, getiriyoruz." dedi.Demir, yaptığı açıklamada, Hak-İş Konfederasyonu, Hizmet-İş Sendikası olarak son aylarda işten çıkarılan işçilerin sesine ses vermek, işten çıkarmaları protesto etmek üzere Bolu'dan Ankara'ya emek ve adalet yürüyüşü düzenleyeceklerini söyledi.Bolu'dan başlayacak olan emek ve adalet yürüyüşünün Ankara'da CHP Genel Merkezinin önüne sonlandırılacağını belirten Demir, şunları kaydetti:"31 Mart seçimlerinden sonra el değiştiren Bolu, İzmir-Menderes, Samsun-Atakum, Çanakkale-Bayramiç, Antalya Büyükşehir, İzmit Belediyesi, Şırnak-Cizre, Diyarbakır-Lice-Yenişehir-Sur, Muş-Varto belediyelerden sendikamıza üye olup, işten çıkarılan binlerce işçi kardeşimiz var. Ne insani, ne de hukuki hiçbir dayanağı bulunmayan bu işten çıkarmalarla ilgili farklı platformlarda tepkilerimizi sık sık dile getirdik, getiriyoruz. Adil, hukuki ve demokratik olmayan bu haksız, kural tanımaz tutum karşısında sesimizi gür bir sesle bir kez daha Bolu-Ankara yürüyüşümüzle tepkimizi bir kez dile getirecek ve adı geçen belediyelere karşı demokratik, sendikal haklarımızı hatırlatmış olacağız."Demir, "Emek ve adaleti ağızlarından düşürmeyen sözde emek savunucularına karşı 11 Haziran'da Bolu Belediyesinin önünde başlayarak. 196 kilometrelik yolu 11 günde tamamlamayı planlayarak 22 Haziran günü CHP Genel Başkanlığının önünde sonlandıracağız. Bu yürüyüşle, sendikal tercihlerinden dolayı emekçileri kapı önüne koyan, keyfi işten çıkarmalarla emekçileri işiyle, aşıyla ve ekmeğiyle sınayanların maskelerini bir kez daha düşürmüş olacak. Emek ve adalet talebimizi haykırmış olacağız." ifadesinde bulundu.