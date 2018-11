Hak-İş Uluslararası Kısa Film Yarışması (1)

29 Kasım 2018 Perşembe 22:24



Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan , Hak-İş Uluslararası Kısa Film Yarışması ile ilgili, "Bu kısa film yarışmasını geleneksel hale getirmekle sendikal harekete önemli bir sanat damarı açıyoruz. Bu tür faaliyetlerimiz sendikal dünya için özendirici, sanat dünyası için de teşvik edici bir etki yapacaktır." dedi.Arslan, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Emeğe Saygı" temalı Uluslararası Kısa Film Yarışması'nın bir oteldeki ödül töreninde yaptığı konuşmada, Konfederasyon olarak üyelerine karşı kültür ve sanat yükümlülüklerinin olduğunu söyledi.Sendikacılığın sadece toplu sözleşme, sosyal haklar ve ücretle sınırlandırılmayacağını bildiklerini belirten Arslan, şöyle konuştu:"Hak-İş olarak sanatı emekten ayrı düşünemediğimiz için sanatın bizzat emek olduğunun bilincini taşıdığımız için bu yarışmayı düzenledik. Sendikal harekete örnek teşkil edecek bir yapılanma için başta film çalışmaları olmak üzere tüm sanat dallarında emeğin öne çıkartılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Sendikal mücadelenin bu tür çalışmalarımızla daha da güçlendirileceğine, daha tahkim edileceğine inanıyoruz. Hak-İş olarak bu kısa film yarışmasını geleneksel hale getirmekle sendikal harekete önemli bir sanat damarı açıyoruz. Bu tür faaliyetlerimiz sendikal dünya için özendirici, sanat dünyası için de teşvik edici bir etki yapacaktır."Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Toruntay da yarışmaya İspanya 'dan Filipinler 'e, Fransa 'dan Senegal 'e kadar 128 ülkeden katılım olduğunu belirterek, "Geleneksel hale gelen yarışmamıza Hak-İş'e bağlı sendikalardan da katılım var. Bu son derece memnuniyet verici bir durum." dedi. Türkiye 'den 202 film için başvuru yapıldıHak-İş Kültür Sanat Komite Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı, 2012'de başlattıkları ve 2016'da bu yana uluslararası düzeyde gerçekleştirdikleri yarışmayla sektöre 300 bin liranın üzerinde ödül dağıttıklarını söyledi.Yarışmaya 7 yılda 16 bine yakın filmle başvuruda bulunulduğu ve bu filmler aracılığıyla yapımcı, yönetmen ve oyuncu on binlerce sinema emekçisine ulaşıldığını belirten Odabaşı, şöyle konuştu:"Komitemiz ve yarışma ekibimizin yoğun çalışmaları sayesinde Türkiye'den 202 film yapımcısının başvuruda bulunduğu yarışmamıza, Hindistan 'dan 473, İran 'dan 346, Amerika 'dan 344, İtalya 'dan 192 ve diğer ülkelerden 2 bin 547 olmak üzere toplam 4 bin 104 film katıldı. Yoğun ve titiz bir çalışma sonucunda 80 yapım finale kalarak seçki kitabında yer almaya hak kazandı. Bunların içinden de hem Türkiye'den hem de uluslararası alandan 11 kategoride ödül alanlar belirlendi."İki kategoride 11'er dalda ödül verildiUlusal ve uluslararası kategorilerde 11'er dalda ödüllerin verildiği Hak-İş Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda, sendikacılar tarafından çekilen filmler de ayrıca ödüllendirildi.Ulusal kategoride birincilik ödülüne Erkan Erkanat ve İbrahim Demirkan "Kum Saati", ikincilik ödülüne Merve Çirişoğlu Çotur "Karton Kutu", üçüncülük ödülüne Peyami Sefa Altıntaş "Hayat Nöbeti" filmleriyle layık görüldü.Uluslararası kategoride ise birincilik ödülü Estonya 'dan Sina Salimi'nin "Çatı Tıklatma"sı filmine verilirken, ikincilik ödülü Fransa'dan Marguerıte İmperatori'nin "Buğday Adam", üçüncülük ödülü Gana 'dan Lindsay Branham ve Andrew Michael Ellis 'in "Derin Yer" filmlerinin oldu.Dereceye girenlere para ödülü ve özel tasarlanan plaket takdim edildi.Öte yandan, Birsen Çiçek Odabaşı ve Arif Çatal'ın yönettiği "İşçilerin Gözünden Hak-İş" ile Umut Emre Çınar 'ın çektiği "Ego'suz bir EGO Şoförü Hikayesi" filmleri sendikacı gözünden bölümünde ödüle değer görüldü.Ödül törenine, TBMM Başkanvekili Levent Gök , AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın , Hak-İş Onursal Genel Başkanı Salim Uslu , yönetmenler Mesut Uçakan ve İsmail Güneş ile oyuncular Ahmet Yenilmez ve Yusuf Sezgin 'in de aralarında olduğu davetliler katıldı.