Hak-İş ve Memur-Sen Heyeti "Filistin'e Destek İçin" Lübnan'da

Hak-İş ve Memur-Sen heyeti, Filistin 'e destek programları çerçevesinde Lübnan 'ın başkenti Beyrut 'a geldi.Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin ve Kudüs'e destek için uluslararası alanda yürüttükleri çalışmaların bir kısmını Lübnan'daki sendikaların daveti üzerine Beyrut'ta yapacaklarını belirtti.Arslan, Lübnan'daki programlarının asıl amacının Kudüs için hep birlikte el ele Filistin'deki işgalin sona erdirilmesinin yanı sıra bağımsız, özgür ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması, Gazze Şeridi 'ne yönelik ablukanın kaldırılması, Filistin'in özellikle uluslararası planda bağımsız ve özgür bir devlet olarak tanınması konusunda neler yapılabileceğini gözden geçirmek, buradaki sendikalarla dayanışma içerisinde Filistin ve Kudüs konusunu gündemde tutmak için bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini anlattı.Lübnan'a Hak-İş Konfederasyonu ve Memur-Sen olarak beraber geldiklerini dile getiren Arslan, buradaki muhatapları ve aynı zamanda birliğin diğer üyeleriyle icra kurulu toplantılarını gerçekleştirerek, yeni dönem için alacakları kararları gözden geçirecekleri ve ona göre de bir projeyi hayata geçirmeye çalışacaklarını söyledi.Lübnan'daki yüz binlerce Filistinli mültecinin, kamplarda ağır ve zor şartlar altında hayat mücadelesi vermesi ve kendilerine siyasi olarak herhangi bir hak tanınmamasının Filistinliler açısından büyük bir acı ve üzüntü olduğuna dikkati çeken Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Siyonist devletin işgali nedeniyle topraklarından ayrılmak zorunda kalan Filistinlilerin 70 yıllık mücadelesini desteklememiz gerekiyor. Onun için de her cuma gerçekleştirilen Büyük Geri Dönüş Yürüyüşünü birlik olarak destekliyoruz."Lübnan'daki Filistinli mültecilerle dayanışma içerisinde olduklarını aktaran Arslan, onların sorunlarını hem ülkedeki muhataplarıyla konuşmak hem de onlarla dayanışma içerisinde bulunmak adına bu ziyaretlerini değerlendireceklerini kaydetti.Arslan, işgalci İsrail 'in bölgede yaşattığı acıların izlerinin bir kısmını görmek ve buna dikkat çekmek adına cumartesi Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde bulunacaklarını vurguladı.-" Türkiye 'nin bu konudaki onurlu mücadelesi, dünyanın her yerinde destek buluyor"Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Filistin'in yaşadığı işgale, insani drama, topraklarından uzak sürgündeki mültecilerin yaşadığı zorluklara bir kez daha dikkati çekmek ve bunun bir temel insani hak olduğunu, İsrail'in işgali dolayısıyla insanların hayatlarının zorlaştığını dile getirmek için Lübnan'da bulunduklarını söyledi.Hak-İş ile İstanbul 'da uluslararası 2 program gerçekleştirdiklerini ifade eden Yalçın, dünyanın çeşitli ülkelerinden bu konuya duyarlı konfederasyonların ve sendikaların katılımıyla yaptıkları toplantıların ardından iki sonuç bildirgesi yayımlayarak konuyu gündeme taşıdıklarını hatırlattı.Heyetler olarak çeşitli ülkelerde toplantılar yaptıkları ve bugün de bu çerçevede Lübnan'da bulunduklarını dile getiren Yalçın,şöyle devam etti:"Sürgünde yaşayan Filistinlilerin bazı meslekleri icra edemediği, onlara fırsat verilmediği, eğitimi olsa bile defansla karşılaştıkları bir zemin var. Bu bir insani haktır ve bunun yapılması ise hak ihlalidir. Onun için bu sendikal alana girer ve sendikal olarak da biz bu sorumlulukla hareket ediyoruz. İstiyoruz ki Filistinliler, yurtlarına geri dönebilsinler, sürgünde yaşayan Filistinliler bu anlamda hak kısıtlamasına uğramasınlar, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti vücut bulsun ve sürgün hayatı yaşayan bu insanların çilesi son bulsun istiyoruz." ABD 'nin Tel Aviv 'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının, işgali meşrulaştırma çabası olduğunun altını çizen Yalçın, şunları kaydetti:"Uluslararası arenada buna tepki gösterilmesi gerekiyor ve biz de sivil toplum kuruluşları olarak tepkilerimizi ortaya koyduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'a bu anlamda teşekkür ediyoruz. Çünkü bugün burada da bir araya geldiğimizde sendikaların, konfederasyonların, Türkiye'nin tavrını çok iyi algıladığını görüyoruz. Türkiye'nin bu konudaki onurlu mücadelesi, dünyanın her yerinde anlaşılıyor ve destek buluyor. Biz de sivil kuruluşlar olarak Kudüs yalnız değildir, Filistin yalnız değildir, Gazze yalnız değildir dolayısıyla başkenti Kudüs olacak özgür bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz."Yalçın, ABD yönetimin Filistinli mültecilere yardım faaliyetlerini durdurma hamlelerini, bu insanların ayakta durmasını tamamen bitirmeye yönelik son derece çirkin bir adım olarak nitelendirerek kınadı.Yarın Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından kabul edilecek Hak-İş ve Memur-Sen konfederasyonları heyetinin cumartesi protesto için işgal altındaki Filistin toprakları sınırına gitmesi bekleniyor.