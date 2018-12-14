Hak-İş ve Memur-Sen Heyeti "Filistin'e Destek İçin" Lübnan'da (1)

Hak-İş ve Memur-Sen
heyeti, Filistin
'e destek programları çerçevesinde Lübnan
'ın başkenti Beyrut
'a geldi.
Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs
ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin ve Kudüs'e destek için uluslararası alanda yürüttükleri çalışmaların bir kısmını Lübnan'daki sendikaların daveti üzerine Beyrut'ta yapacaklarını belirtti.
Arslan, Lübnan'daki programlarının asıl amacının Kudüs için hep birlikte el ele Filistin'deki işgalin sona erdirilmesinin yanı sıra bağımsız, özgür ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması, Gazze Şeridi
'ne yönelik ablukanın kaldırılması, Filistin'in özellikle uluslararası planda bağımsız ve özgür bir devlet olarak tanınması konusunda neler yapılabileceğini gözden geçirmek, buradaki sendikalarla dayanışma içerisinde Filistin ve Kudüs konusunu gündemde tutmak için bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini anlattı.
Lübnan'a Hak-İş Konfederasyonu ve Memur-Sen olarak beraber geldiklerini dile getiren Arslan, buradaki muhatapları ve aynı zamanda birliğin diğer üyeleriyle icra kurulu toplantılarını gerçekleştirerek, yeni dönem için alacakları kararları gözden geçirecekleri ve ona göre de bir projeyi hayata geçirmeye çalışacaklarını söyledi.
Lübnan'daki yüz binlerce Filistinli mültecinin, kamplarda ağır ve zor şartlar altında hayat mücadelesi vermesi ve kendilerine siyasi olarak herhangi bir hak tanınmamasının Filistinliler açısından büyük bir acı ve üzüntü olduğuna dikkati çeken Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Siyonist devletin işgali nedeniyle topraklarından ayrılmak zorunda kalan Filistinlilerin 70 yıllık mücadelesini desteklememiz gerekiyor. Onun için de her cuma gerçekleştirilen Büyük Geri Dönüş
Yürüyüşünü birlik olarak destekliyoruz."
Lübnan'daki Filistinli mültecilerle dayanışma içerisinde olduklarını aktaran Arslan, onların sorunlarını hem ülkedeki muhataplarıyla konuşmak hem de onlarla dayanışma içerisinde bulunmak adına bu ziyaretlerini değerlendireceklerini kaydetti.
Arslan, işgalci İsrail
'in bölgede yaşattığı acıların izlerinin bir kısmını görmek ve buna dikkat çekmek adına cumartesi Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde bulunacaklarını vurguladı.
Filistin,Hak İş,Lübnan
14 Aralık 2018 Cuma 11:16