04 Nisan 2019, 13:14
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Hak-İş ve Moritanyalı Sendikacılar Eğitim Seminerinde Buluşuyor

Hak-İş ve Moritanyalı Sendikacılar Eğitim Seminerinde Buluşuyor

İŞ ile Moritanya Çalışanları Ulusal Konfederasyonu (CNTM) üyeleri eğitim seminerinde bir araya gelecek.

HAK-İŞ ile Moritanya Çalışanları Ulusal Konfederasyonu (CNTM) üyeleri eğitim seminerinde bir araya gelecek.

"Eğitim Yoluyla Moritanya Sendikalarıyla HAK-İŞ Konfederasyonu Arasında İşbirliğini Geliştirme Projesi" kapsamında eğitim semineri düzenlenecek. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Moritanya CNTM Uluslararası İlişkiler yöneticisi Abdellahi Camara'nın açılış konuşmaları ile başlayacak seminerde "Yeni ve Etkin Sendikacılığı İnşa Etmek", "Sendikal Hareket, Hedefler ve Stratejiler", " Türkiye'de İş Hukuku ve Toplu İş Sözleşmesi Düzeni", "HAK-İŞ, Sosyal Diyalog, Mesleki Eğitim ve Projeler", "Sendikal Harekette Kadın", "Türkiye'de Endüstriyel İlişkiler Sistemi ve Sendikal İletişim" konularında sunumlar gerçekleştirilecek. - ANKARA Türkiye, Moritanya, Güncel
Kaynak: İHA