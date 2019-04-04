Hak-İş ve Moritanyalı Sendikacılar Eğitim Seminerinde Buluşuyor

HAK-İŞ ile Moritanya
Çalışanları Ulusal Konfederasyonu (CNTM) üyeleri eğitim seminerinde bir araya gelecek.
"Eğitim Yoluyla Moritanya Sendikalarıyla HAK-İŞ Konfederasyonu Arasında İşbirliğini Geliştirme Projesi" kapsamında eğitim semineri düzenlenecek. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan
ve Moritanya CNTM Uluslararası İlişkiler yöneticisi Abdellahi Camara'nın açılış konuşmaları ile başlayacak seminerde "Yeni ve Etkin Sendikacılığı İnşa Etmek", "Sendikal Hareket, Hedefler ve Stratejiler", " Türkiye
'de İş Hukuku ve Toplu İş Sözleşmesi Düzeni", "HAK-İŞ, Sosyal Diyalog, Mesleki Eğitim ve Projeler", "Sendikal Harekette Kadın", "Türkiye'de Endüstriyel İlişkiler Sistemi ve Sendikal İletişim" konularında sunumlar gerçekleştirilecek. - ANKARA
Türkiye, Moritanya, Güncel
Kaynak: İHA