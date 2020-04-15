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Hak-İş yeni torba kanun taslağına dair önerilerini hükümete sundu

Hak-İş, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması için hazırlanan yeni torba kanun taslağına ilişkin çalışma hayatına dair önerilerini hükümete sundu.

15.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:34
Hak-İş yeni torba kanun taslağına dair önerilerini hükümete sundu
Hak-İş, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması için hazırlanan yeni torba kanun taslağına ilişkin çalışma hayatına dair önerilerini hükümete sundu.
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye 'nin koronavirüse karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir mücadele yürüttüğünü ifade etti.
Devletin bu kapsamında işçi ve işverenlere yönelik gerekli ekonomik ve sosyal tedbirleri alıp, destekleri verdiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda hazırlanan kanun taslağında, Kovid-19'un etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla çalışma hayatı başta olmak üzere birçok alanda düzenlemelere yer verilen çalışmaya, Hak-İş olarak görüş ve önerilerimizi sunduk. Kanun teklifinde kısa çalışma ödeneği şartlarının hafifletilmesi ile ilgili bir hususa yer verilmemesi bir eksiklik olarak görülmektedir. Zor bir süreçten geçerken işten çıkarmaların yasaklanmasını çok önemli bir adım olarak görmekle birlikte, fesih süresinin üç aydan daha fazla olmasını, mümkünse yıl bazında uygulanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Hak-İş olarak; kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının çalışanlar lehine iyileştirilmesini ve fiilen çalışma olgusunun esas alındığı bir uygulama yapılmasını talep ediyoruz. Fesih yasaklarına bağlanan sonuçlar bakımından kısa çalışma ödeneğinin ıslah edilerek, başvuran bütün işletmelerin bu ödenekten doğrudan doğruya faydalandırılması, işçiler bakımından asgari sigortalılık ve prim ödeme gün sayılarına ilişkin şartların kaldırılması gerektiğine inanıyoruz."
Arslan, kanun taslağında yer alan ücretsiz izin uygulamasının her zaman ve her koşulda siyasi, sendikal veya ekonomik nedenlerle kötüye kullanılabilecek bir durum olduğunu belirterek, ücretsiz izin uygulamasından vazgeçilmesini ve tasarı metninden çıkarılmasını talep etti.
Hak-İş'in görüş ve önerilerini içeren bir rapor, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun da aralarında olduğu yetkililere iletildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Mahmut Arslan, Türkiye, Hak İş, Güncel
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