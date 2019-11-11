Haberler » Güncel » HAK-İŞ yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu - Haber

HAK-İŞ yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığına bağlı sendika üyeleri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan' kampanyası dahilinde yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

11.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:47HAK-İŞ yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu
Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanlığına bağlı sendika üyeleri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan' kampanyası dahilinde yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik Tarım ve Orman Bakanlığının 'Geleceğe Nefes Fidan Dikim Kampanyasına' konfederasyon olarak destek verdiklerini belirterek; "Gerçekleştirilecek kampanyayı daha önceden tüm üyelerimize vermiştik. Konfederasyonumuza bağlı sendikaların şube başkanları da üyelerine duyuru yaparak birçok üyemizin programa katılmasını sağladı. Bize gösterilen bölgeye de çok kısa zaman içerisinde yüzlerce fidanı toprakla buluşturduk. İnşallah diktiğimiz tüm fidanlar tutar ve geleceğimize nefes olur" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Hak İş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:32 Sınırda fidanlar toprakla buluştu
14:27 Aydın Ülkü Ocakları'nda yönetim kurulu yenilendi
14:27 Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 21'e düştü
14:32 Anadolu Adalet Sarayı'nda 500 fidan toprakla buluştu
14:31 BEYOĞLU'NDA ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜ BULUNDUĞU SOKAKTA İNCELEME
14:14 İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanının bedeninde kesik izlerine rastlandı
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
13:34 Sakarya'da pasajda çıkan yangın paniğe neden oldu
13:28 Fiyatlar düşünce ıspanak satışları arttı
12:59 Türk Eximbank, TL kredi faizlerinin ardından döviz kredileri faiz oranında da indirime gitti
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 14:33:19