"Hak ve Adalet Ekseninde Yeni Bir Dünya" konferansı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Başkanı Salih Turan, "Dünyada 1 milyara yakın insan her gün yastığa kafasını aç olarak koyuyor." dedi.Turan, Kırklareli Üniversitesi Anadolu Gençlik Kulübü tarafından kültür merkezinde düzenlenen "Hak ve Adalet Ekseninde Yeni Bir Dünya" başlıklı konferansta, herkesin, dünyada yaşananları görerek tefekkür etmesi gerektiğini söyledi.Batıl ve gerçekler karşısında empati yapması gerektiğini ifade eden Turan, dünyanın nimetlerinden yoksun milyarlarca insan bulunduğunu, kimi fakir ülkelerde su birikintilerinden içme suyu ve temizlik ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Turan, şöyle devam etti:"Empati yaparak değerlendirmek gerekiyor. Dünyada 1 milyara yakın insan her gün yastığa kafasını aç olarak koyuyor. Tefekkür edin, düşünün, kendinizi onun yerine koyun. Bu acı bir şey, insanın aç uyuması. ya da ortalama 1,5 milyar insan sağlıklı içme suyundan mahrum bir şekilde hayatlarını idame ettiriyorlar. Bunların içerisinde öyleleri varki suyun doğru şekilde rengini, kokusunu bilmeyen insanlar var. Yüz binler, milyonlar olarak ifade edelim." diye konuştu.Dünyada çeşitli nedenlerle ülkelerini terk etmek durumunda kalan 70 milyon mülteci bulunduğunu vurgulayan Turan, bunların birçoğunun Müslümanlardan oluştuğunu dile getirdi.Baskılar, savaşlar nedeniyle insanın yurdunu terk etmesinin çok acı bir durum olduğunu anlatan Turan, şöyle konuştu:"Ortalama her 4-5 saniyede bir insan mülteci durumuna düşüyor, evini, yurdunu terk etmek durumunda kalıyor. Türkiye'de şu an sayısı 5-6 milyona ulaşan göçmen, mülteciler var. Sadece Suriyeliler değil, Iraklılar da var. Ülkenin ekonomisini de olumsuz etkiliyor gibi cümleler de duymaya başladık. Ne yazıkki bunlar ayrı soru işaretleri. Öbür tarafta da bir tablo 160 milyon sterline satılıyor. Sadece futbolda dönen miktar 500 milyar dolar, kozmetik için harcanan miktar ya da dünyada yaşanan açlıkları çözmeyle alakalı meblağ dünyadaki üretimin sadece yüzde 1'i bunları önleyecek miktarda ama ne yazıkki dünyayı yöneten bir sistem var."