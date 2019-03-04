Saadet Partisi İstanbul Adalar İlçesi Belediye Başkan Adayı Hakan Aktaş Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde SP İstanbul Adalar Belediye Başkan adayını belirledi. İstanbul Adalar İlçesi Belediye Başkan adayı Hakan Aktaş kimdir?

HAKAN AKTAŞ KİMDİR?

Başkan adayı Aktaş, 1985 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünü tamamladı.

UÇUŞ HAREKAT KOORDİNATÖRLÜĞÜ YAPIYOR

Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği ve Saadet Partisi Gençlik Kolları'nın çeşitli kademelerinde görev alan Aktaş, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı oldu. Havacılık sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirkette 10 yıldır uçuş harekat koordinatörü olarak görev yapıyor.

SAADET PARTİSİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKAN YARDIMCILIĞINI YÜRÜTÜYOR

Birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görev alan Hakan Aktaş, halen İstanbul Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği Gençlik kolları başkanlığı, Saadet Partisi İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Hakan Aktaş, evli ve 1 çocuk babasıdır.