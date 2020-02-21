Haberler » Magazin » Hakan Altun Avustralya turnesinde - Magazin

Hakan Altun Avustralya turnesinde

Avustralya'da ilk kez konser veren Hakan Altun, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

21.02.2020 16:53 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:53Hakan Altun Avustralya turnesinde
'da ilk kez konser veren Hakan Altun, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Arabesk müzik şarkıcısı Hakan Altun, Avustralya'nın Melbourne şehrinde hayranlarıyla buluştu. 'Bir Telefon' adlı şarkısıyla dinleyenlerini hüzünlendiren Altun, 2,5 saat aralıksız sahnede kaldı. Yaklaşık 700 kişiye birbirinden güzel şarkılarını seslendiren Altun, Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi', Ferdi Tayfur'un 'Ben de Özledim Ben de' şarkılarını da seslendirdi. Konserin son bölümlerine Ankara ezgilerine de yeren Altun, seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Altun, şarkılarının çoğunu seyircilerle birlikte söyledi. - SİDNEY

Avustralya, Magazin

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 18:39:23