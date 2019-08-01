Haberler» Magazin» Haber

Hakan Altun, Bodrum'a yerleşen ünlüler kervanına katıldı

Bodrum antik tiyatroda ilk kez konser veren Hakan Altun, Bodrum'a yerleştiğini açıkladı.

01.08.2019 11:43 Hakan Altun, Bodrum'a yerleşen ünlüler kervanına katıldı
Bodrum antik tiyatroda ilk kez konser veren Hakan Altun, Bodrum'a yerleştiğini açıkladı. Binlerce kişiyi coşturan Hakan Altun yaklaşık 1 saat konserini uzattı.

Bodrum'un tarihi mekanı Antik tiyatroda konser veren Hakan Altun binlerce kişiyi coşturdu. Saatler öncesinden Antik tiyatro önüne gelen Altun hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu. Yaklaşık 3 bin kişinin geldiği konserde Hakan Altun sevilen şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Altun zaman zaman izleyenlere espriler yapmayı da ihmal etmedi. Duygusal şarkıların yanı sıra hareketli parçalara da yer veren Altun birçok şarkısını ise hayranlarıyla beraber söyledi.

Konser öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Altun, Bodrum'a taşındığını ve burada çok mutlu olduğunu ifade etti. - MUĞLA

Saatler, Bodrum, Magazin

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Magazin Haberleri
13:11   Yılmaz Taner'den yeni single: Rivayet
12:48   Pelin Karahan'ın yüzündeki değişikliği takipçileri fark etti
12:10   Model Naomi Campbell, siyahi olduğu için bir otele alınmadı
12:06   Nurgül Yeşilçay yeni filmi için öyle bir değişti ki, görenler tanıyamadı
12:03   Gece Yolcuları nostalji rüzgarları estirdi
11:43   Hakan Altun, Bodrum'a yerleşen ünlüler kervanına katıldı
11:11   Afili Aşk'tan afili reyting