Hakan Altun, Bodrumspor dayanışma gecesinde sahne aldı

Bodrumspor Dayanışma Gecesi, çok sayıda kişinin katılımıyla dün gece gerçekleşti. Ünlü sanatçı Hakan Altun'un sahne aldığı gecede taraftarlar ve yönetim kurulu üyeleri doyasıya eğlendi. Bitez Ambrossia Otel'de gerçekleşen geceye Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras , Ak Parti ilçe başkanı Ömer Özmen , CHP ilçe başkanı Halil Karahan, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Bodrum Belediye başkan yarımcıları Ummahan Yurt, Önder Batmaz ve Turgay Kaya , belediye meclis üyeleri, ünlü sanatçı Hakan Altun, Beşiktaşlı eski oyuncu Ali Tandoğan , Bodrum Belediyesi Bodrumspor kulüp başkanı Rıza Karakaya , yönetim kurulu üyeleri, iş insanları, oda başkanları, Asi Tayfa üyeleri ile çok sayıda yeşil beyaz renklere gönül vermiş taraftar katıldı.Gece, yerel sanatçı Ender Kasal'ın seslendirdiği şarkılarla başladı. Ardından Barış Kömürcü'nün sahne aldığı gecede Bodrumspor yönetim Kurulu Üyeleri tek tek tanıtılarak sahneye çağrıldı.En son sahneye gelen Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, burada yaptığı konuşmada, geceye katılanlar ve Bodrumspor'a destek olan herkese teşekkür ederek Bodrumspor'un faaliyetlerinden ve yeni yapılanmalarından bahsetti. Başkan Karakaya konuşmasının devamında şunları söyledi "Biz hiç bir zaman mücadeleyi bırakmadık. Üç tane lig çıkarken 'İnananlar asla kaybetmez' dedik, 'Asla vazgeçme' dedik sloganlarımızda. Şimdi de 'Sefası da cefası da bizim' diyoruz. İnşallah cefayı da beraber çekeceğiz, Bodrumspor'umuzu da üst liglere çıkaracağız. Ben Ahmet Aras Başkanıma, meclis üyelerine, Bodrum Belediyesi'ne, sponsorlarımıza, Bodrum halkına güveniyorum. Bu kardeşlerinize yardımcı olun. Biz hiç bir zaman sizlerin başını yere eğdirmeyiz. Her zaman, her yerde en büyük Bodrumspor."Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da, gecede yaptığı konuşmada, "Bodrum'un adını taşıyan ve Bodrum'a gönül verenlerin gönülden katkısıyla yaşayan gururumuz Bodrumspor için bir araya geldik." diyerek başladığı konuşmasında Bodrum'da gerçekleşecek spor çalıştayından da bahsederek şunları söyledi "Spor bir yaşam biçimidir. Çocukluktan itibaren kazanılan bir alışkanlıktır. Devam edilirse sağlığınızı düzeltir. Hayatınıza renk katar. Sizi sosyalleştirir. Kötü alışkanlıklardan uzak tutar ve ömür sonuna kadar yapabileceğiniz sporlar var. Malumunuz spora bir yerden bulaşırsanız bir daha da çıkamazsınız. İşte kardeşlerimde öyle bir yerden bulaştılar ki, onlar spor yapan tarafta değil ama gerçekten gençleri, gelecek nesilleri bir arada tutan, onları spor sevgisiyle büyüten, onları spor sevgisine aşılayan yerdeler. Onların yaptıklarını, onların harcadıkları emekler, onların verdikleri mesai, zaman, para tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Kardeşlerime, yönetim kurulu üyelerine sonuna kadar güveniyorum. Onların emeklerini hiç bir zaman yerde bırakmayacağız. Bizler de, burada bulunan Bodrumlular ya da aramızda da bulunamayan bütün Bodrumlular Bodrumspor'a, çünkü içinde Bodrum var, lütfen bunu basit olarak algılamayın. İsminde Bodrum varsa biz sonuna kadar arkasındayız bu kulübün" dedi.Başkan Aras'ın ardından sahneye çıkan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise, Bodrumspor'un Bodrum'un bir markası olduğunu belirterek; "İnşallah hep beraber Bodrumsporumuz için güzel şeyler yapacağız. Tabi ki sporun önemi tartılaşamaz. Rıza başkanımı dinleyince gerçekten çok mutlu oldum. Bodrumsporumuz sadece bir futbol takımı değil, çocuklarımıza her alanda sahip çıkan bir spor kulübü haline geliyor. Ben başta Rıza başkan olmak üzere yönetimdeki arkadaşlarını, bu yıl gerçekten çok başarılı bir sezon geçiren futbolcu arkadaşlarımızı ve teknik ekibi, belediye başkanlığımızı, eski başkanımız Mehmet Kocadon 'u tebrik ediyor ve teşekkürlerimle anıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Ardından sahneye çıkan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un kurumsallaştırma, reklam, pazarlama sponsorluk, markalaşma ve koordinasyonundan sorumlu yöneticisi Fatih Öztarakçı Bodrumspor'un sponsorlarını anons ederek onlara da teşekkür plaketlerini sundu.Gece, ünlü sanatçı Hakan Altun'un sahne almasıyla devam etti. Havai fişek gösterisi altında sahne alan Altun'a Bodrumsporlu taraftarlar yakın ilgi gösterdi.Gece, Ender Kasal'ın seslendirdiği yöresel şarkılarla devam etti. - MUĞLA