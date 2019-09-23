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Hakan Altun memleketi Siirt'te babası adına okul yaptırdı

Şarkıcı Hakan Altun memleketi Siirt'te vefat eden babası Hasan Altun adına okul yaptırdı.

23.09.2019 16:53

Şarkılarıyla hayranlarının kalbine dokunan Hakan Altun, son yaptığı ile olay oldu. Altun memleketi Siirt'te okul açtı.

HABERİ ZAFER ALGÖZ DUYURDU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan usta oyuncu Zafer Algöz, "Değerli arkadaşım Hakan Altun'u yürekten kutluyorum. Rahmetli babası Hasan Altun adına Siirt'te çok güzel bir okul yaptırdı. Bize de Siirt'e gidip bu güzel açılışa tanık olmak düştü" ifadeleriyle güzel haberi duyurdu.

HAYIR DUASI ALDI

Birçok takipçiden hayır duası alan şarkıcı Hakan Altun için "Allah böyle hayırsever sanatçıların hep yanında olsun güzel yüreğine sağlık Hakan Altun. Ne güzel bir şey! Bir sürü güzel çocuk gelecek için sayende okuyup yetişecek" yorumları yapıldı.

Hakan Altun memleketi Siirt'te babası adına okul yaptırdı

Zafer Algöz, Hasan Altun, Siirt, Magazin

YORUMLAR(11)
1907:tebrikler hakan altun. adamsın.
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SERGİO:ADAM GİBİ ADAMSIN HAKAN ABİ
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DAMDAKİ KEMANCI:İşte , vefat etmiş bir kişinin ardından daima gidecek hayırlardan bir tanesi . . . Allah sizlerden razı olsun . İnşallah babası, ümit ettiği makama nail olmuştur . . .
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9 0
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COSMOS''A CEVAP:cosmos sen tam bir sperm israfıymışsın bunu anlamış olduk yazmış olduğun yorumdan. . .
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ALLAH KABUL ETSİN:ALLAH Rahmet eylesin.Ne Mutlu bir Evlat olarak,Rahmetli olmuş Anne ve Babasına böyle ebedi kalacak hayır yaptırmak IMKANLARI EL verdikten sonra.Güzel bir örnek Insan gıpta ediyor Hakan ALTUN Abi Altın gibi Kalbi varmış İşin rast gelsin.......
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8 0
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COSMOS:sen okula babanın ananın amcanın ismini veremezssin cahil okulun parasını karşılayabilirsin ama okul kimsenin malı değil okul resmi bir devlet binasıdır
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DUYGU:ne kadar malsın sen ya
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1 1
ALİ AGA:Sana da hoşt diyorum ben
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3 0
AAG:cahil herzaman cahilliklke baskalrini suclar cunku aynaya bakar ama gordugunu okumasini bilmez. istedigi ismi yazdirir o isimler sahiplenmek icin degil ordan yetisen ekmek yiyen ogreten ogrenen lerin hayir duasi icin dir, ALLAH razi olsun yaptirandan
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3 0
MOSCOS:O binayı bir ziyaret et belki bir şeyler öğrenirsin
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4 0
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