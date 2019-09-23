Hakan Altun memleketi Siirt'te babası adına okul yaptırdı

Şarkılarıyla hayranlarının kalbine dokunan Hakan Altun, son yaptığı ile olay oldu. Altun memleketi Siirt'te okul açtı.

HABERİ ZAFER ALGÖZ DUYURDU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan usta oyuncu Zafer Algöz, "Değerli arkadaşım Hakan Altun'u yürekten kutluyorum. Rahmetli babası Hasan Altun adına Siirt'te çok güzel bir okul yaptırdı. Bize de Siirt'e gidip bu güzel açılışa tanık olmak düştü" ifadeleriyle güzel haberi duyurdu.

HAYIR DUASI ALDI

Birçok takipçiden hayır duası alan şarkıcı Hakan Altun için "Allah böyle hayırsever sanatçıların hep yanında olsun güzel yüreğine sağlık Hakan Altun. Ne güzel bir şey! Bir sürü güzel çocuk gelecek için sayende okuyup yetişecek" yorumları yapıldı.