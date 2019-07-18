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Hakan Arıkan kampa katıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna kattığı kaleci Hakan Arıkan Avusturya kampına katıldı.

18.07.2019 15:41 Hakan Arıkan kampa katıldı
İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna kattığı kaleci Hakan Arıkan Avusturya kampına katıldı.

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, Eray İşcan'ın sakatlanmasından sonra kaleye takviye yaptı. Geçen sezon Gençlerbirliği ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli kaleci Hakan Arıkan yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek. Geçtiğimiz günlerde Kayseri'ye gelen Hakan Arıkan sağlık kontrollünden geçtikten sonra takıma katılmak için Avusturya'ya gitti.

Bugün sabah yapılan antrenmanda takımla ilk çalışmasını gerçekleştiren Hakan Arıkan, yeni sezondan umutlu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya, Hakan Arıkan, Kayserispor, Avusturya, Spor

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