Haberler » Ekonomi » Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne atandı

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne atandı

Bakan Albayrak, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlayacağını açıkladı.

21.10.2019 18:31Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne atandı
Bakan Albayrak, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlayacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakan Atilla'nın Borsa İstanbul Genel Müdürü olduğunu açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, "Haksız bir mahkumiyetin ardından ailesine ve ülkesine kavuşan Hakan Atilla'nın dinlenme dönemi bitti. Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak göreve başlıyor. Bu görevin kendisi ve BİST için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Aynı dakikalarda Borsa İstanbul resmi twitter sayfasından da

"Bugün gerçekleştirilen Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Toplantısında, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Hakan Atilla seçildi" açıklaması paylaşıldı. - İSTANBUL

Mehmet Hakan Atilla, Borsa İstanbul, CEO, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:33 Balıkçılar sezondan beklediklerini bulamıyor
19:24 Avrupa borsaları yükselişle kapandı
19:20 "Hiçbir güç, bu topraklardaki kardeşliği bozamayacak"
18:56 SPK'dan Doğalkaz Ördek Yetiştiriciliği Entegre Sanayi Ticaret'e usulsüz halka arz yaptırımı
18:52 Motorinin litre fiyatına 9 kuruş zam yapıldı
18:48 Borsada en çok değer kazanan hisseler
18:48 Borsada en çok değer kaybeden hisseler
21.10.2019 19:39:24