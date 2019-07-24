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Hakan Atilla İstanbul'a geldi (2)

ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi.

24.07.2019 12:18 Hakan Atilla İstanbul'a geldi (2)
ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi.

19 Temmuz'da tahliye edilen Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, sınır dışı işlemlerinin tamamlanmasının ardından THY'nin New York - İstanbul seferini yapan uçağına bindi. Atilla'nın içinde olduğu uçak, saat 11.30 sıralarında İstanbul'a indi. Atilla'ya Halk Bankası Genel Müdür Danışmanı Levent Nihat Güleç de eşlik etti.

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve 32 ay hapis cezasını tamamlayan Hakan Atilla, 19 Temmuz'da tahliye edilmiş ve sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison'a sevk edilmişti.


- İstanbul

Mehmet Hakan Atilla, Halk Bankası, İstanbul, CEO, Güncel

Kaynak: DHA

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