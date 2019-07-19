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Hakan Atilla tahliye edildi

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla serbest bırakıldı.

19.07.2019 16:25 Hakan Atilla tahliye edildi
ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla serbest bırakıldı.
Pennsylvania eyaletinde FCI Schuylkill cezaevinde tutulan Atilla, tahliye edildi.
Yetkililer, cezaevine giden AA muhabirlerine, Atilla'nın sabah saatlerinde serbest bırakıldığını teyit etti.
Atilla'nın tahliye edildikten sonra Türkiye'ye gönderilmek için Göçmen Bürosuna teslim edileceği öğrenildi.
İran yaptırımları davasında suçlu bulunan Atilla, 32 ay hapis cezası almıştı.
Kaynak: AA
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