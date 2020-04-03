Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı

Halk TV'de uzun süre yönetici ve programcı olarak görev yapan gazeteci Hakan Aygün, sosyal medyada yaptığı "Ey IBAN edenler" paylaşımı yüzünden Bodrum'daki teknesinde gözaltına alındı.

03.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:30

Halk TV'de uzun süre yönetici ve programcı olarak görev yapan gazeteci Hakan Aygün, bir sosyal medya paylaşımı dolayısıyla Bodrum 'da gözaltına alındı.

"EY İBAN EDENLER" PAYLAŞIMI YAPTI

Gazeteci Hakan Aygün hakkında, Twitter hesabında yer alan "ey İBAN edenler" ifadesinin yer aldığı bir paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aygün'ü, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Hakaret" suçlamasıyla Gümbet İskelesi'nde kaldığı teknede gözaltına alındı. Aygün'ün teknesinde de arama yapılarak bilgisayarına el koyulduğu bildirildi.

"RETWEET YAPTIM" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Hakan Aygün'ün Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca sorgulanacağı öğrenildi. Aygün, gözaltına alınmadan önce yine Twitter hesabından bir açıklama yaparak, söz konusu tweet'i yazanın kendisi olmadığını, sayfasına retweet yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu ifade ederek kendini savunmuştu.

Emniyette işlemleri tamamlanan Aygün, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.


Hakan Aygün sosyal medyadaki ’Ey IBAN edenler’ paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakan Aygün, Bodrum, TV, Güncel

Haberin Videosu :

Gazeteci Hakan Aygün teknesinde gözaltına alındı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Hakan Aygün sosyal medyadaki 'Ey IBAN edenler' paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD’de ölü sayısı 6 bini aştı Haberler
Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de ölü sayısı 6 bini aştı
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü Haberler
Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Eski SHP milletvekili koronavirüsten hayatını kaybetti
Prof. Dr. Mehmet Öz’den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler Haberler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına ’Aşı bulunur’ yazısı astı Haberler
Satışları yüzde 100 artınca dükkanın camına "Aşı bulunur" yazısı astı
Her saniyesi korkunç! İtalya’da bir hastane cansız bedenlerle doldu Haberler
Her saniyesi korkunç! İtalya'da bir hastane cansız bedenlerle doldu

Son Dakika Güncel Haberleri

17:10: Adıyaman'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Haber 17:10: Tokatlı engelli gençten Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haber 17:10: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan sokağa çıkan vatandaşlara tepki Açıklaması - Haber 17:09: Sokaktaki kalabalığı gören başkandan tepki: Allah aşkına evden çıkmayın - Haber 17:09: Beyoğlu'nda koronavirüs şüphelisi işçi hastaneden kaçıp çalıştığı inşaata geldi (1) - Haber 17:00: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi - Haber 16:50: Eski SHP milletvekili Yusuf Kenan Sönmez koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor - Haber 15:55: İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu - Haber 15:54: Son Dakika: Karantinadan kaçanlar "aranan-kayıp" listesine eklenecek - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber