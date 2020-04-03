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Hakan Aygün tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Halk TV'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.04.2020 18:18 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:18
Hakan Aygün tutuklanarak cezaevine gönderildi
Sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Halk TV'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili avukat Mustafa Doğan İnal tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Hakan Aygün, Gümbet İskelesi'ndeki teknesinde dün gözaltına alınmıştı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Aygün, işlemlerinin ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Polis merkezindeki sorgusunun ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Aygün, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç duyurusunda bulunulmuştu

Avukat Mustafa Doğan İnal'ın aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Aygün'ün, 31 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla "alenen hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını işlediği şikayetinde bulunuldu. Şikayet dilekçesinde, şüphelinin "Eyy İBAN Edenler" diye başlayan paylaşımında, düşünceleri ifade etme ve eleştiri hakkı sınırlarının ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı, suça teşvik ve iftira niteliği taşıyan ifadelerle halkın bir kısmının benimsemiş olduğu, dini değerleri karalamaya yönelik asılsız ve mesnetsiz ithamların kabulü ve hoş görülmesinin hukuken mümkün olmadığı ifade edilerek hakkında işlem yapılması talep edilmişti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakan Aygün, TV, 3. Sayfa
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