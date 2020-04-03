Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hakan Aygün tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Halk TV'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.04.2020 18:25 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:25
Hakan Aygün tutuklanarak cezaevine gönderildi
Sosyal medya aracılığıyla "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Halk TV'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Hakan Aygün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilgili avukat Mustafa Doğan İnal tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunun ardından hakkında yakalama kararı çıkarılan Hakan Aygün, Gümbet İskelesi'ndeki teknesinde dün gözaltına alınmıştı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Aygün, işlemlerinin ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Polis merkezindeki sorgusunun ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Aygün, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Suç duyurusunda bulunulmuştu
Avukat Mustafa Doğan İnal'ın aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Aygün'ün, 31 Mart'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla "alenen hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarını işlediği şikayetinde bulunuldu. Şikayet dilekçesinde, şüphelinin "Eyy İBAN Edenler" diye başlayan paylaşımında, düşünceleri ifade etme ve eleştiri hakkı sınırlarının ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı, suça teşvik ve iftira niteliği taşıyan ifadelerle halkın bir kısmının benimsemiş olduğu, dini değerleri karalamaya yönelik asılsız ve mesnetsiz ithamların kabulü ve hoş görülmesinin hukuken mümkün olmadığı ifade edilerek hakkında işlem yapılması talep edilmişti.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Hakan Aygün, TV, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Hakan Aygün tutuklanarak cezaevine gönderildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu Haberler
İstanbul'da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı Haberler
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de en riskli illeri tek tek sıraladı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de en riskli illeri tek tek sıraladı
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü
Türkiye’de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
’Beni darp ettiler’ diyen Seren’in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı Haberler
'Beni darp ettiler' diyen Seren'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı Haberler
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:12: ABD yönetimi ile koruyucu maske üreticisi 3M arasında "ihracat" gerginliği - Haber 20:10: Aydın'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Haber 20:10: Filistinlilerden İsrail'in Gazze ablukasına karşı "Kuşatma Salgındır" kampanyası - Haber 20:10: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi - Haber 20:07: Yasa dışı dezenfektan üreten şüpheli yakalandı - Haber 19:53: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor - Haber 19:46: Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor - Haber 19:42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı - Haber 19:24: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi - Haber 19:22: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber