Hakan Bahadır: Yenibosna Transfer Merkezi Olacak

Kaynak: DHA

AK Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimlerinde Bahçelievler Belediye Başkan Adayı olan Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler'e ilişkin projelerini ve vaatlerini anlattı. Bahçelievler'in İstanbul'un transfer merkezlerinden biri olduğunu belirten Bahadır, yeni dönemde Büyükşehir'in de desteği ile Bahçelievler'in trafik sorununu çözeceklerini belirtti.31 Mart 2019'da yapılacak Yerel Seçimlerde AK Parti'nin Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Dr. Hakan Bahadır, projelerini anlattı. Bahçelievler'in İstanbul'un transfer merkezlerinden birisi olduğunu belirten Hakan Bahadır "Yaklaşık beş bin polis arkadaşımız Bahçelievler'de oturuyor. Neden? Çünkü Silivri'de de görev yapsa Kadıköy'de de görev yapsa batıya veya doğuya doğru her yere gidilebiliyor. Şimdi Yenibosna'ya bir transfer merkezi yapılıyor. Üç-dört katlı bir yaşam merkezi olacak. Onunla çok rahat her tarafa gidilebilecek. Aynı şekilde Çobançeşme'de Bahçelievler teknik binamızın önünde yine bir transfer merkezi yapılıyor. Vatandaş Sabiha Gökçen'e, Yeni İstanbul Havalimanı'na gidebilecek. İDO'ya, metroya gidebilecek. Amacımız, Sayın Binali Bey'in de açıkladığı gibi İstanbul'da trafik sorununu minimuma indirmek. Böyle olunca tabii ki biz de gayret ediyoruz ama Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan da inşallah destek alarak trafik sorununu halledeceğiz" diye konuştu.HER ÇARŞAMBA HALK GÜNÜBahçelievler'de her Çarşamba "halk günü" yapacaklarını belirten Hakan Bahadır, Bahçelievler'de oturan herkesin randevusuz olarak gelip dertlerini, şikayetlerini katkılarını, projelerini başkan yardımcıları ve müdürleriyle birlikte kendisine anlatabileceklerini ifade etti. Bahadır "Vatandaşlarımızın kanuni, yasal, yönetmeliklere uygun isteklerini en kısa zamanda halletmeye çalışacağız. Ayrıca diğer kurumlarla alakalı sorunları varsa onlara da aracılık edeceğiz. Örneğin vatandaşımızın milli eğitimle ilgili bir konusu varsa biz hemen Milli Eğitim'e bildireceğiz, ardından vatandaşımıza bilgi vereceğiz" dedi.KADIN EMEK MERKEZİKadınlarla alakalı olarak "Kadın Emek Merkeziö projesini hayata geçireceklerini ifade eden Hakan Bahadır, proje hakkında şu bilgiler verdi:"Özellikle evde oturan, meslek sahibi olmayan kadınlarımız gelecek, orada bazı şeyler öğrenecek. Cam boyama diyebilirsiniz, tahta yakma, tahta boyama gibi, üretecekler, kadın emek merkezinde vakit geçirecekler ve onları aynı şekilde belediyenin imkanlarıyla satabilecekler. Burada iki şey yapmış oluyoruz. Kadınlarımızı evden dışarı çıkarıp birazcık daha sosyalleştiriyoruz, bir meslek katıyoruz, sonra bütçelerine katkı sağlıyoruz. Kadınlarımızın özgüveni artacak."ENGELLİLERE ÖZEL PARK PROJESİEngellilere özel bir park yapmayı düşündüklerini belirten Hakan Bahadır şöyle konuştu:"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulduktan sonra engellilerimiz artık evlerinden dışarı çıkmaya başladı. Eskiden insanlar engelli çocuğundan, engelli yaşlısında, engelli arkadaşından, kardeşinden utanırdı, dışarı çıkmazdı. Şimdi insanlar dışarı çıkıyor. Biz de aynı şekilde dışarı çıkmış insanları parka getireceğiz. Özellikle engelli bir çocuk, şu anda hangi parka gitse sadece izliyor. Başka bir şey yapamıyor. Ama onlara uygun salıncaklar, onlara uygun rampalar, onların da kayabilecekleri alanlar olduktan sonra bu engelli çocuklarımız da bundan keyif alacak. Bu arada aile de mutlu olacak, çocuk da mutlu olacak. Ailenin mutluluğu çok önemli, çünkü aileler de çocuklarıyla ilgileniyorlar ama bir değişiklik istiyorlar, biraz dinlenmek istiyorlar."GENÇLİK MERKEZİGençleri çok önemsediğini dile getiren Hakan Bahadır, gençlerin, eğitim, sanat, spor ve bir sivil toplum kuruluşuna kayıtlı olmasını istediklerini kaydetti. Bahadır, "Bunlar için de gençlik merkezi oluşturacağız. Burada gençlerimizi bir sanata yönlendireceğiz. Şu anda Bahçelievler'imizde bir müze yok. Birkaç tane tarihi eserimiz var. Biz araştırdık bulduk. Belki tam dışarı toprak dışına çıkmamış. Onları dışarı çıkarıp onları müze haline getireceğiz. Sergi alanları, müzeler kuracağız. Bunun haricinde gençlere merak uyandıracak şeyler yapacağız. Deney atölyeleri açacağız. Bilim meraktan doğmuştur, merak olmazsa hiçbir şey ilerlemez. Gençlik merkezimizde çocuklarımıza deneyler yaptırarak bir şeyleri başarmasını amaçlayarak, çocuklarımızın ufkunu açmak istiyoruz" diye konuştu. - İstanbul