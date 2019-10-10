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Hakan Balta ve ailesi Türkiye'ye dönme kararı aldı: Ülkeme can feda

Galatasaray'ın eski futbolcu Hakan Balta ve eşi Derya Balta çocukları Çağrı'nın Bayer Leverkusen'in alt yapısına gitmesi sebebiyle Almanya'ya taşınmıştı. Derya Balta, Türkiye'ye dönme kararı aldıklarını, "Vatanımız, insanımız, evimiz, Galatasaray'ımız… Ezan sesimiz… Burnumuzda tüttü..Benim insanıma, ülkeme can feda… " sözleriyle açıkladı.

10.10.2019 12:17

Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Balta ile eşi Derya Balta oğulları Çağrı'nın, Bayer Münih'in alt yapısına transfer olması nedeniyle 2.5 ay önce Almanya'ya yerleşmişti. Dönme kararı alan çiftin kararını Derya Balta açıkladı:

"BENİM İNSANIMA, ÜLKEME CAN FEDA"

"Soranlara yapamadılar döndüler dersiniz! Evet, yapamadık dönme kararı aldık. Bu kararı alırken de hiç zorlanmadık… Vatanımız, insanımız, evimiz, Galatasaray'ımız… Ezan sesimiz… Burnumuzda tüttü..Benim insanıma, ülkeme can feda… Kendimizi hiç ait olmadığımız bir ülkeye ait hissettirmeye çalıştık. Çocuklarımız robot sisteminde büyümeyecek. Yuvaya dönüş için heyecanlıyız. Canım vatanım." diyerek duygularını ifade etti.

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Hakan Balta ve ailesi Türkiye'ye dönme kararı aldı: Ülkeme can feda

Hakan Balta, Almanya, Spor

YORUMLAR(10)
HAKAN:çocuğu beğenmediler sizdede Para bitti nolacak burda bi yerde yorumculuk yabar yolumuzu buluruz dediniz geldiniz bırakın şimdi vatan millet edebiyatını
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KAAN:bizde yedik gs alt yapısında torpille oynatacam demiyorda vatan millet edebiyatı yapıyor utanmazlar
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0 0
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SER59:OLMADI ÇOÇUK BAYERNDE DÖNDÜK DEMİYORLAR. . . İŞİ DUYGU SÖMÜRÜSÜNE GETİRİYORLAR
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2 0
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GS Lİ:ÇOCUĞU BEĞENMEDİLER DEMİ LA İTİRAF EDİN :D
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TURK:Bunu yurtdsinda yasamayanlar bilmez cok zor bir durum.
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ZAZA MAHMUT:paralar suyunu çekince ülkeme can feda . . . . desene burda yapacak işlerim var diye
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.......................:HELAL OLSUN KARDEŞİM BÜTÜN VATANSIZLARA ÖRNEK BİR DAVRANIŞ TEBRİKLERR
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ZİYAA:Çok ahlaklı ve efendi bir futbolcuydu.
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ERGENEKON:Bayer Leverkusen mi Bayer Münih mi simdi. . .
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ASLANSARAY:örnek aile.
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