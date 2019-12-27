Hakan Bucak: 2019'da çinliler "gezmeye" geldi, 2020'de "oturmaya" bekliyoruz

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'te yapılan düzenlemelerin etkisiyle 2018'in eylül ayından bu yana gayrimenkul sektöründe yabancı alımlarda rekor satışlar yaşandığını hatırlatan Mars Investment'ın Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Bucak, "Yönetmelikteki değişim, hem gayrimenkul yatırımlarına hem de Türk vatandaşlığına yönelik talepleri artırdı. Özellikle Kazakistan'dan Afganistan'a kadar Müslüman ülkelerin bulunduğu geniş bir coğrafyadan gelen talepler hız kazandı. Ancak son dönemde Çin'den gelen bir yatırımcı akını var. Son 6 aydır 300 binin üzerinde Çinli ülkemizi ziyaret ederek yatırım fırsatlarını yerinde inceledi. 2020 yılının yaz aylarında planladıkları yatırımları alıma dönüştürmeye gelecekler." dedi.

Yapılan düzenlemelerin, gayrimenkul sektöründeki yatırımlar ve vatandaşlık talepleri açısından çok önemli kazanımları olduğuna dikkat çeken Hakan Bucak, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

ÇİN'DEN GELEN YATIRIM ATAĞI DİĞER ÜLKELERE DE YOL GÖSTERECEK

"Gayrimenkul sektöründe Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in etkisiyle, Kazakistan'dan Afganistan'a kadar uzanan geniş bir coğrafyadan ciddi bir taleple karşılaştık. Her ay açıklanan rakamlarda yabancı satışlarında Körfez ülkeleri başı çekti. Henüz rakamlara çok fazla yansımasa da Çin'den gelen bir yatırımcı akını var. Çin devleti halkını Baharat Yolu üzerinde olan ülkelere yatırım yapmaya teşvik ediyor. Bu teşvik,bu zamana kadar Portekiz, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'taki yatırımları olgunlaştırdı. Son 6 aydır da 300 binin üzerinde Çinli, gayrimenkul yatırımı için Türkiye'ye geldi. Toplu ve tekil alımlar yapıyorlar. Asıl büyük yatırımlar için yaz dönemini bekliyoruz. Gayrimenkul sektörü bu zamana kadar daha çok Müslüman coğrafyasından talep gördü. Çin'in yatırım atağı, Müslüman olmayan ülkelerden gelecek talebe liderdik edecek.

ÇİN UYRUKLU ARACI FİRMALAR YATIRIMCI AVINA ÇIKTI

Çin'den gelen yatırımcı akınını hisseden Çin uyruklu aracı firmaların, fahiş komisyon oranlarıyla potansiyel Çinli yatırımcı avına çıktığına dikkat çeken Hakan Bucak, "Bu firmalar piyasada proje proje geziyor. Kimi projelerden alım yaptılar bile. Bu alımları yapıp satış fiyatlarından hiç alışagelmemiş uçuk komisyonlar istiyorlar. Türk geliştiricileri de bu satışların çok sürdürülebilir olduğunu düşünerek kabul ediyorlar. Ama Çinli alıcı direk geldiğinde bu komisyon oranlarının hayal olduğu anlaşılacak. Ancak Çinli alıcı şu anda aracılar tarafından dolandırılıyor. Bunun için acilen gerekli önlemlerin alınması gerekiyor" diye uyardı.VATANDAŞLIKTAN 1.5 MİLYAR DOLAR GELİR

Yabancıların vatandaşlık edinmelerini kolaylaştıran Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile 2019 yılında 1.5 milyar dolarlık vatandaşlık geliri elde edilmesinin sağladığını vurgulayan Hakan Bucak,

"Eylül 2018 tarihinden bu yana geçen bir yıllık sürede çok sayıda ülkeden 2 bin 611 yabancı yatırımcı, Türk vatandaşı olurken, aileleriyle birlikte Türk vatandaşı olan yabancı yatırımcıların sayısı 9 bin 962'ye ulaştı. Eylül 2019 verilerine göre söz konusu 1 yıllık dönemde yapılan başvuruların sayısı ise 3 bin 859'a yükseldi. 4 bin'e yakın yapılan vatandaşlık başvurusu, resmi kayıtlara tapu devri yapıldığı için geçiyor. Ancak vadeli alım yapan ve vadesi dolunca tapu devri alacak bir o kadar daha yatırımcı olduğunu tahmin ediyoruz. Bu rakamların, Türkiye'nin dünya ticaret ağlarında yapmış olduğu iletişim çalışmalarıyla çok yüksek yerlere geleceğine eminiz. 2019 yılında vatandaşlıktan elde edilen 1.5 milyar dolar gelirin 2020 yılında bu rakamın yükselmesini bekliyoruz" diye belirtti.

İSTANBUL LOKASYON VE FİYAT AVANTAJIYLA LİDER

Türkiye'de özellikle İstanbul'un dünya metropolleri arasında en uygun fiyatlı metrekare satış rakamlarına sahip olduğuna değinen Hakan Bucak, "Türkiye geneline İstanbul, en yüksek konut fiyatlarına sahip ilimiz. Ancak, Londra, New York, Monako, Hong Kong, Singapur, Cenevre, Paris, Şangay, Los Angeles, Berlin, Tokyo, Pekin, Mumbai gibi şehirlerle kıyaslandığında metrekare fiyat avantajına sahip. Bu şehirlerde 1 milyon dolar yatırım karşılığında, 16 - 92 metrekare büyüklüğünde bir konut alınabilirken, İstanbul'da bu rakamlara 100 metrekareden 600 metrekarelere kadar değişen büyüklükte konut alınabiliyor. Bu nedenle başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin tüm şehirleri, dünya şehirlerine nazaran önemli bir fiyat ve lokasyon avantajı sunuyor. Bu konuda tek lider İstanbul." dedi.

Türkiye'den kimler konut alıyor?

·Ülkelerinde kriz olan ve her zaman olmaya müsait Müslüman ülkeler.

·Afrika ülkeleri

·Körfezde yaşayan politik krizlerden ötürü körfez ülkelerine güvenmeyen B planı arayan beyaz yakalı ve iş adamları. ( Hintli, Pakistanlı, Bangladeşli, Somalili, Cezayirli, Libyalı, Tunuslu, Faslı vs.)

·Emeklilik yaşı gelen Müslümanlar (Amerika'da yaşayan Pakistanlı, Kanada'da yaşayan Hintli gibi)

·18 yaş altı çocukları olan ve çocuklarına B plan sunmak isteyen muhafazakâr aileler.

·Türkiye âşıkları.