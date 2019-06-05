Hakan Çalhanoğlu, Milan'da kalacağını açıkladı!

Adı Galatasaray'la anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'ndan bir süredir Milan'dan ayrılacağına ilişkin çıkan haberlere milli takım kampından yanıt verdi.

2021'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

TRT Spor'a konuşan Hakan, iddiaların aksine herhangi bir transfer gerçekleştirmeyeceğini ve gelecek yıl da İtalya Serie A ekiplerinden A.C. Milan'da forma giymeye devam edeceğini belirtti. 2017 yılında 21,3 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Milan'a transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun, Kırmızı Siyahlı ekiple 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(TRT Spor)