Haberler » Spor » Hakan Çalhanoğlu'ndan Alman basınına asker selamı açıklaması - Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan Alman basınına asker selamı açıklaması

A Milli Takımımızın önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu, Alman Bild Gazetesi'ne konuştu. Deneyimli oyuncu asker selamı vermeleriyle ilgili olarak, "Politik bir anlamı yok, provokasyon da değil. Avrupa'da Türk oyuncuların kötü gösterilmesini büyük bir ayıp. Biz barıştan yanayız" ifadelerini kullandı.

20.11.2019 10:13 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:23

Milan forması giyen A Milli Takım oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, özellikle Fransa maçından sonra verilen asker selamıyla ilgili yapılan ve oluşturulmaya çalışılan algıyla ilgili Alman Bild Gazetesi'ne konuştu.

Askerlerimize selam yollamanın normal olduğunu söyleyen Hakan, "Bu selamı sağ salim dönmesini istediğimiz askerlerimize yolladık. Politik bir anlamı yok, provokasyon da değil. Avrupa'da Türk oyuncuların kötü gösterilmesini büyük bir ayıp. Biz barıştan yanayız"ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Barış Pınarı Harekatı sırasında milli futbolcularımız, EURO 2020 elemelerinde çıktıkları maçlarda gol sevinçlerini asker selamı vererek yaptı. Bu durum karşısında başta Fransa ve Almanya olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinden tepkiler geldi. Son olarak UEFA, asker selamı gol sevinci ile ilgili disiplin soruşturması başlattı. Ancak sporcularımız, dik duruşlarını bozmayarak gerek Süper Lig'de gerekse Avrupa maçlarında asker selamı vermeye devam etti.

Ozan TufanOzan Tufan'a Premier Lig kapısı şimdilik kapalı

Premier LigPremier Lig'e VAR güncellemesi geliyor

Hakan Çalhanoğlu'ndan Alman basınına asker selamı açıklaması

Alman Bild Gazetesi, Hakan Çalhanoğlu, Spor


HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
11:23 27-0 kazanılan maç sonrası Massimiliano Riccini kovuldu
11:22 Tekvandonun şampiyon annesi
11:21 Türk judosuna tesis müjdesi
11:19 Buz pateni yarışmasında bacağı kırılan Ecrin'e hastanede madalya
11:17 Almanya'da boksun kurallarını değiştiren boksör, olimpiyatlara katılmak istiyor
11:11 Lucescu sitem etti: Bir teşekkürü hak etmiyor muyum?
10:31 LeBron James NBA tarihine geçti! 30 takıma karşı triple double yaptı
10:13 Hakan Çalhanoğlu'ndan Alman basınına asker selamı açıklaması
09:47 Tottenham Mourinho'yu resmen açıkladı
09:30 Ozan Tufan'a Premier Lig kapısı şimdilik kapalı
20.11.2019 11:27:12