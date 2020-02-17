Haberler » Spor » Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber - Spor

Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

Milan'da forma giyen ay-yıldızlı futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sabah yapılan antrenmanda 'sağ iliopsoas kasında' yaralanma olduğu belirtildi.

17.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:26Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
'da forma giyen ay-yıldızlı futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sabah yapılan antrenmanda 'sağ iliopsoas kasında' yaralanma olduğu belirtildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da top koşturan ve A Milli Futbol Takımı'nın da kilit oyuncularından biri olan Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü geldi. İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Hakan, bu sabah yapılan idmanda sağ iliopsoas kasından bir yaralanma yaşadı. Bu sebeple Torino maçının kadrosundan çıkarılan 26 yaşındaki futbolcunun, ne kadar sahalardan uzak kalacağı ise yapılacak son tetkiklerin ardından belli olacak.

Milan'ın da ilerleyen günlerde Hakan Çalhanoğlu'nun son durumuna ilişkin resmi açıklama yapması bekleniyor. - İSTANBUL

Hakan Çalhanoğlu, Sabah, Milan, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:01  Survivor Ceyhun Uzun kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
15:17  Mustafa Kapı kimdir? Mustafa kapı kaç kaşında? Mustafa Kapı kariyer detayları ve performansı!
14:32  Ezgi Eyüboğlu kimdir? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli?
14:17  Tuğçe Işınsu kimdir? Tuğçe Işınsu hayatı ve biyografisi!
13:54  Survivor Burak Yurdugör kimdir, kaç yaşında? Survivor Burak hayatı hakkında bilgiler!
17.02.2020 16:06:02