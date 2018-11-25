Hakan Çalhanoğlu ve Barıştığı Eşi Sinem Çalhanoğlu Aynı Karede

Milan'da forma giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu,"Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım" dediği eşiyle barıştı. Çalhanoğlu ve eşi, ayrılık haberlerinden sonra ilk kez aynı karede yer aldı. Çiftin barışması sonrası ilk fotoğraflarını arkadaşları paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Milan'da forma giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 2017 yılında evlendiği çocukluk aşkı Sinem Çalhanoğlu ile ağustos ayında boşanacağını duyurmuştu. Ancak ayrılık kararının ardından Sinem Çalhanoğlu'nun hamile olduğu ortaya çıktı.