30 Kasım 2018, 10:27
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Hakan Çalhanoğlu ve Lens, Avrupa Liginde Haftanın Futbolcusuna Aday Gösterildi

UEFA Avrupa Liginde Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Beşiktaşlı Jeremain Lens haftanın futbolcusuna aday gösterildi.

Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Beşiktaşlı Jeremain Lens Avrupa Liginde haftanın futbolcusuna aday gösterildi. UEFA, Avrupa Liginde 5. haftanın ardından İtalya'nın Milan takımında forma giyen ve 5-2 mağlup ettikleri Lüksemburg temsilcisi Dudelange karşısında takımının üçüncü golünü kaydeden 24 yaşındaki Çalhanoğlu'nu haftanın futbolcusuna aday gösterdi.

DİĞER ADAYLAR, OLİVİER GİROUD VE BRUNO FERNANDES

Beşiktaş'ın 2-0 geriye düştüğü Sarpsborg deplasmanında, siyah-beyazlı ekibin ilk ve son golünü atan Hollandalı futbolcu Lens de aday gösterilen futbolculardan biri oldu. Chelsea'nin Fransız yıldızı Olivier Giroud ile Portekiz ekibi Sporting Lizbon'da forma giyen Bruno Fernandes, UEFA'nın diğer adayları arasında yer aldı. Haftanın en iyi futbolcusu oylaması, UEFA'nın internet sitesinde devam ediyor.

30 Kasım 2018 Cuma 10:27



YORUMLAR (1)
4/D Lİ MAĞDURLAR: 696 KHK İLE KADROYA GEÇEN 4/D Lİ SÜREKLİ İŞÇİLERE 2020 EKİMİNE KADAR UYGULANAN YHK KARARLARI HAKSIZLIKTIR.. KADRO ALAN İŞÇİLER OLARAK BİZLERDE 2019 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İSTİYORUZ.. TİS İKRAMİYESİ (30+30), DENGE ÖDENEĞİ VE ENFLASYON FARKLI İSTİYORUZ !!! ESKİ KAMU İŞÇİLERİ İLE AYNI HAKLARI İSTİYORUZ !!!
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