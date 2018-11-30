30 Kasım 2018, 13:32
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Hakan Çalhanoğlu ve Lens Haftanın Futbolcusuna Aday

Hakan Çalhanoğlu ve Lens Haftanın Futbolcusuna Aday

UEFA Avrupa Ligi'nde Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile Beşiktaşlı Jeremain Lens haftanın futbolcusuna aday gösterildi.

UEFA, Avrupa Ligi'nde 5. haftanın ardından İtalya'nın Milan takımında  forma giyen ve 5-2 mağlup ettikleri Lüksemburg temsilcisi Dudelange karşısında  takımının üçüncü golünü kaydeden 24 yaşındaki Çalhanoğlu'nu haftanın futbolcusuna  aday gösterdi.
Beşiktaş'ın 2-0 geriye düştüğü Sarpsborg deplasmanında, siyah-beyazlı  ekibin ilk ve son golünü atan Hollandalı futbolcu Lens de aday gösterilen  futbolculardan biri oldu.
Chelsea'nin Fransız yıldızı Olivier Giroud ile Portekiz ekibi Sporting  Lizbon'da forma giyen Bruno Fernandes, UEFA'nın diğer adayları arasında yer aldı.
Haftanın en iyi futbolcusu oylaması, UEFA'nın internet sitesinde devam  ediyor.
Milan,Avrupa

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