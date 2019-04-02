Hakan Celap Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ERZURUM UZUNDERE belediye başkan adayı olan Hakan Celap isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ERZURUM UZUNDERE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Hakan Celap isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ERZURUM UZUNDERE adayı Hakan Celap kimdir? BTP ERZURUM UZUNDERE adayı Hakan Celap yüzde kaç oy aldı?

Hakan Celap Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ERZURUM UZUNDERE belediye başkan adayı olarak gösterilen Hakan Celap UZUNDERE ilçesinde % 0,55 oranında oy almıştır. UZUNDERE ilçesinde % 0,55 oranında oy olan Hakan Celap adlı BTP adayı toplamda 31 adet oy sayısına ulaştı.

ERZURUM UZUNDERE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.