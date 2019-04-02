Hakan Cengiz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP DENİZLİ HONAZ belediye başkan adayı olan Hakan Cengiz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DENİZLİ HONAZ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Hakan Cengiz isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP DENİZLİ HONAZ adayı Hakan Cengiz kimdir? BTP DENİZLİ HONAZ adayı Hakan Cengiz yüzde kaç oy aldı?

Hakan Cengiz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP DENİZLİ HONAZ belediye başkan adayı olarak gösterilen Hakan Cengiz HONAZ ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. HONAZ ilçesinde % 0,15 oranında oy olan Hakan Cengiz adlı BTP adayı toplamda 29 adet oy sayısına ulaştı.

DENİZLİ HONAZ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.