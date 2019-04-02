Hakan Direk Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız DÜZCE AKÇAKOCA belediye başkan adayı olan Hakan Direk isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DÜZCE AKÇAKOCA ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Hakan Direk isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız DÜZCE AKÇAKOCA adayı Hakan Direk kimdir? Bağımsız DÜZCE AKÇAKOCA adayı Hakan Direk yüzde kaç oy aldı?

Hakan Direk Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız DÜZCE AKÇAKOCA belediye başkan adayı olarak gösterilen Hakan Direk AKÇAKOCA ilçesinde % 0,71 oranında oy almıştır. AKÇAKOCA ilçesinde % 0,71 oranında oy olan Hakan Direk adlı Bağımsız adayı toplamda 119 adet oy sayısına ulaştı.

DÜZCE AKÇAKOCA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.