Hakan Er Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Niğde belediye başkan adayı Hakan Er oldu. MHP adayı Hakan Er, Niğde belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Niğde belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Niğde belediye başkan adayı Hakan Er ile ilgili seçim sonuçları ve Niğde belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Niğde belediye başkan adayı Hakan Er oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Niğde belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Niğde aday yarışı ve Niğde seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Niğde Seçim Bilgileri

Niğde belediyesi için toplam sandık sayısının 287 olduğu belirlendi.

Niğde belediyesi için açılan sandık sayısının ise 286 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Niğde belediyesi için katılım oranının ise % 82,75 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Niğde toplam seçmen sayısının ise 93.626 olduğu belirlendi.

Niğde belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 77.475 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Niğde Belediye Başkan Adayı Hakan Er Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Niğde belediye başkan adayı olarak gösterilen Hakan Er, Niğde yarışında % 18,56 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Hakan Er toplamda 13.993 adet oy sayısına ulaştı.

Hakan Er Kimdir?

1973 Niğde doğumlu olan Hakan Er,ve Yakın Doğu Universitesi Mimarlık Fakültesinden mezun oldu.

MHP Niğde belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.