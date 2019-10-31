Hakan Fidan, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili ilk kez konuştu

Beştepe'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul törenine katılan Habertürk yazarı Negahan Alçı, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın açıklamalarına bugünkü yazısında yer verdi. Nagehan Alçı, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili "Arada sızmalar oluyor ama takip edip, önlem alıyoruz. Tamamen ne zaman biter, söylemek zor ancak zaten sonuca ulaşıldı" sözlerini söylediğini köşesine taşıdı.

"TAKİP EDİP ÖNLEM ALIYORUZ"

29 Ekim cumhurbaşkanlığı resepsiyonundan notlar aktaran Alçı, Barış Pınarı Harekatı hakkında soru sorduğu Fidan'ın cevabını paylaştı:

"Ekim resepsiyonunda çok sayıda insan ile konuştum ama önce baş başa ve sakince sohbet etme imkanı bulduğum MİT Başkanı Hakan Fidan'dan bahsetmek isterim. Sayın Fidan'a operasyonun tamamen bitmesi ile ilgili bir tarih verip veremeyeceğini sorduğumda 'Zaten hedeflenen bölgeyi temizledik. Arada sızmalar oluyor ama takip edip, önlem alıyoruz. Tamamen ne zaman biter, söylemek zor ancak zaten sonuca ulaşıldı' yanıtını aldım.

Fidan bu operasyonun başarısının en kilit isimlerinden biri. MİT'in titiz çalışması, öncesinde bölgenin bütün detayları ile fotoğrafını çıkarması, YPG'li teröristlerin koordinatlarını tespit edebilmesi sayesinde çok kısa bir sürede Türkiye istediğini aldı."

FİDAN VE AKAR HAREKAT MERKEZİNE GİTMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile sabahın ilk ışıklarına kadar yaptıkları toplantıda Barış Pınarı Harekatı´nda gelinen son durumu ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirip anlık bilgiler kapsamında talimatlar vermişti.

HAKAN FİDAN KİMDİR?

Hakan Fidan (d. 1968, Ankara), Türk asker, bürokrat ve Millî İstihbarat Teşkilatı müsteşarı.

Hakan Fidan 1986'dan 2001'e kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev aldı. Askerliği kendi isteğiyle bırakıp, Maryland Üniversitesi'ne bağlı University of Maryland University College'den Yönetim ve Siyaset Bilimi alanından lisans dereceleri aldı.

Bilkent Üniversitesi'nde "Dış Politikada İstihbaratın Yeri" isimli teziyle master yaptı. Aynı üniversitede 2006'da da "Bilgi Çağında Diplomasi: Antlaşmaların Doğrulanmasında Enformasyon Teknolojilerinin Kullanımı" başlıklı tez ile doktora yaptı.

Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsü'nde ve Londra'da Verification Technologies Research Center'da akademik çalışmalarını sürdürdü. Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde akademisyenlik yaptı.

Almanya'daki NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu Karargahı'nda da çalışan Fidan 2001'den itibaren iki yıl Avustralya Türkiye Büyükelçiliği'nde Kıdemli Siyasi ve Ekonomik Danışman olarak görevi yaptı. 2003'te Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) Başkanlığına atandı.

14 Kasım 2007'de Başbakanlık müsteşar yardımcılığı görevine gelen Fidan, 2008 Kasım ayında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. 8 Mart 2008'de de Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi oldu ve bu görevinden Şubat 2011'de istifa etti.

15 Nisan 2010'da Millî İstihbarat Teşkilatı müsteşar yardımcılığına getirildi. Emre Taner'in görev süresinin dolmasının ardından, 25 Mayıs 2010 tarihinde MİT Müsteşarı görevine atandı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti devletinde, en genç MİT müsteşarı olarak tarihe geçmiştir.