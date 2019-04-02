Hakan Görmüş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KARABÜK EFLANİ belediye başkan adayı olan Hakan Görmüş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KARABÜK EFLANİ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Hakan Görmüş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KARABÜK EFLANİ adayı Hakan Görmüş kimdir? BTP KARABÜK EFLANİ adayı Hakan Görmüş yüzde kaç oy aldı?

Hakan Görmüş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KARABÜK EFLANİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Hakan Görmüş EFLANİ ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. EFLANİ ilçesinde % 0,15 oranında oy olan Hakan Görmüş adlı BTP adayı toplamda 2 adet oy sayısına ulaştı.

KARABÜK EFLANİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.