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Hakan Günday Ankara'da

Türk yeraltı edebiyatının öne çıkan ismi Hakan Günday Institut français Ankara'da düzenlenecek söyleşide Ankara'lı okurları ile buluşacak.

05.10.2019 15:24Hakan Günday Ankara'da

« Daha » (Encore) adlı romanı ile 2015 yılında saygın Fransız edebiyat ödülü Prix Médicis Étranger'yi kazanan romancı ve senaryo yazarı Hakan Günday'ın Fransızca'ya çevirilmiş 4 romanı bulunuyor.

Institut français Ankara Müdürü gazeteci yazar Sébastien De Courtois Hakan Günday'ı Institut français'de ağırlamaktan heyecan duyduklarını belirterek, Fransa'da da büyük başarı kazanan romancının sadık bir okuru olduğunu söyledi ve Ankara'lı okurları ve sanat severleri Institut français'nin zengin etkinlik programını izlemeye davet etti.


Hakan Günday, Edebiyat, Ankara, Güncel

Kaynak: Bültenler

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