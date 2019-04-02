Hakan Güneş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız SİVAS GEMEREK belediye başkan adayı olan Hakan Güneş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİVAS GEMEREK ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Hakan Güneş isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız SİVAS GEMEREK adayı Hakan Güneş kimdir? Bağımsız SİVAS GEMEREK adayı Hakan Güneş yüzde kaç oy aldı?

Hakan Güneş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız SİVAS GEMEREK belediye başkan adayı olarak gösterilen Hakan Güneş GEMEREK ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. GEMEREK ilçesinde % 0,10 oranında oy olan Hakan Güneş adlı Bağımsız adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

SİVAS GEMEREK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.