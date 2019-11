Hakan Has: "Ürettiğimiz cihazlarımızda kaliteyi ön planda tutuyoruz"

Cemil Has Medikal Ar-Ge Müdürü Hakan Has, "Ürettiğimiz ve üretmeyi planladığımız tüm cihazlarda kaliteyi, şartlar ne olursa olsun ön planda tutmaktayız" dedi.



Ürettikleri medikal ozon cihazlar ile sektörün önde gelen ismi olan Cemil Has Medikal, teknik alt yapısı ve verdiği hizmet güvencesiyle medikal ozon cihazları arasında güvenilen markaların başında yerini aldı. İnsan sağlığından sonra önem verdikleri bir diğer konu olan müşteri memnuniyeti konusunda da titizlikle çalıştıklarını belirten Cemil Has Medikal Ar-Ge Müdürü Hakan Has, başarılarının sırlarını açıkladı.



Hakan Has, "Bizler bu yola 'Yüksek Kalite, Kusursuz Yerli' sloganıyla çıktık. Bu nedenle ürettiğimiz ve üretmeyi planladığımız tüm cihazlarda kaliteyi, şartlar ne olursa olsun, ön planda tutmaktayız; fakat bizim için sadece kaliteli bir cihaz meydana çıkartmak yeterli değil. İnsan sağlığına ilişkin tıbbi cihazlar üretmemiz nedeniyle, cihazlarımızın kullanıcılarına kusursuz bir teknik hizmet de sunmayı tüm çalışanlarımızla beraber ilke edindik" dedi.



Müşterilerine verdikleri güven sayesinde sağlam adımlarla ilerlediklerini ifade eden Has, "Cihazlarımızın kullanım eğitimlerine ve teknik destek konusunda ihtiyaç duyulması halinde, ciddiyetle ve hızlı bir şekilde taleplere cevap veriyoruz. Her şeyden önce müşteri memnuniyeti önceliğimiz. Biz üretim alt yapısı ve teknik donanımı güçlü bir şirketiz. Bu sayede, cihazlarımızın satışından itibaren ilk 6 ay içinde arıza yapması durumunda, 24 saatlik sürede sıfır bir cihazı yola çıkartıp birebir değişim yapıyoruz. 6 ay sonrasındaki arızalarda ise yine kullanıcılarımızı mağdur etmemek adına, aynı özellikteki bir cihazı hızla adrese ulaştırıyor, kullanıcının cihazını onarıp tekrar gönderiyoruz. Bu çalışma disiplinimiz sayesinde kimseyi mağdur etmiyoruz" şeklinde konuştu.



Üretimden paketlemeye kadar firmalarının özenle çalıştığını vurgulayan Has, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Üretmiş olduğumuz tüm cihazlarımız kasasından, yazılımına, taşıma kolisinden elektronik kart tasarımına kadar kendimize ait. Yurt dışına bağımlılığımız olmadığı için çözemediğimiz teknik sorunumuz da olmuyor. İthal edilen ürünlerde bu tarz bir teknik servis desteği sağlanılamaz. Yerli üretim yapmamızın avantajı da burada karşımıza çıkıyor ve tüm kullanıcılarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. Dolayısıyla, piyasada bulunan her cihazımız kadar iyi referanslara sahibiz." - İZMİR

