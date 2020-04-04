Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Survivor'dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi

Dominik'ten döndükten sonra 14 gün karantinada kalan Hakan Hatipoğlu, sunuculuk yaptığı Survivor Panorama'da Survivor'dan diskalifiye olan ya da elenen yarışmacıların girişlerin kapalı olduğu için Türkiye'ye dönemediğini söyledi.

04.04.2020 07:54 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:11

Survivor çekimlerinin yapıldığı Dominik'ten döndükten sonra ailesinden uzak bir yerde karantinada kalan Hakan Hatipoğlu, ailesiyle kavuştuktan sonra Survivor Panorama'daki işinin başına döndü. Hatipoğlu, Survivor'dan diskalifiye edilen ve elenen yarışmacıların akıbeti hakkında ilk kez konuştu.

"DİSKALİFİYE OLANLARIN BURAYA GELMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Canlı yayında yarışma hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Hakan Hatipoğlu, Gönüllüler takımında elenen Ceyhun Uzun ve Burak Yurdugör'ün ve sakatlık nedeniyle diskalifiye olan Meryem Kasap'ın halen adada kaldıklarını söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Dominik'in giriş ve çıkışlarının kapatıldığını hatırlatan Hatipoğlu, "Gelemiyorlar, dışarıdakilerle de bir takım kurulabilir. Dominik'ten buraya gelinmesi mümkün değil' dedi.

"DOMİNİK'E GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI"

Geçtiğimiz günlerde Survivor Ekstra programına telefonla bağlanan Acun Ilıcalı, Koronavirüs nedeniyle Dominik'te alınan önlemlerden bahsederken "Survivor çekimleri için Dominik'te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Biz özel bir alandayız. Burası milli park alanı, dışarıdan ve içeriden giriş yok. Bizim bulunduğumuz bölgeye iki güvenlik alanından geçerek ancak girip çıkılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık. Macaristan televizyonuna da Survivor çekiyoruz. O nedenle son olarak Macar yarışmacılar geldi ve 14 gün karantinada tuttuk. Şu anda Dominik'e giriş çıkışlar kapatıldı" demişti.

Survivor’dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi
Etiketler: Dominik Cumhuriyeti, Hakan Hatipoğlu, Magazin

İlgili Haberler

Acun Ilıcalı’dan koronavirüs önlemleri hakkında konuştu: Asil milletiz, ülkemle gurur duyuyorumAcun Ilıcalı'dan koronavirüs önlemleri hakkında konuştu: Asil milletiz, ülkemle gurur duyuyorum
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Magazin ››Survivor'dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi - Magazin
Yorumlar

Magazin Manşet

Haberler

Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı yasağına takıldı Magazin
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı yasağına takıldı
İrem Sak’tan canlı yayında çok konuşulacak estetik itirafı Magazin
İrem Sak'tan canlı yayında çok konuşulacak estetik itirafı
Bella Hadid’in karantina günleri! Çamaşırsız fotoğrafına beğeni yağdı Magazin
Bella Hadid'in karantina günleri! Çamaşırsız fotoğrafına beğeni yağdı
Yoğun bakıma alınan Akkul’un durumu nasıl? Kayınbiraderi cevapladı Magazin
Yoğun bakıma alınan Akkul'un durumu nasıl? Kayınbiraderi cevapladı
’’Sıra bende’’ dedi! Böbrek nakli olduğu hastaneye korona bağışı yaptı Magazin
''Sıra bende'' dedi! Böbrek nakli olduğu hastaneye korona bağışı yaptı
Ablasından tokat yiyen Kim’in yüzündeki makyaj duvara sıçradı Magazin
Ablasından tokat yiyen Kim'in yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kanal D çağrılara kulak astı! 2. Sayfa yerine fenomen dizi yayınlanacak Magazin
Kanal D çağrılara kulak astı! 2. Sayfa yerine fenomen dizi yayınlanacak
Dün akşam canlı yayın yapan iki ünlü bugün birbirlerine gönderme yaptı Magazin
Dün akşam canlı yayın yapan iki ünlü bugün birbirlerine gönderme yaptı

Son Dakika Magazin Haberleri

07:54: Survivor'dan elenen yarışmacılar salgın nedeniyle giriş ve çıkışlar kapatıldığı için ülkeye dönemedi - Magazin 07:49: Kıvanç Kasabalı mutfağa girdi - Magazin 07:49: Yılmaz Erdoğan'dan 'İlaç' şiiri - Magazin 07:49: Canlı yayında keşfe çıktılar - Magazin 07:49: Levent Dörter: Dilan öldüremedi, virüs nasıl öldürsün? - Magazin 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi - Haber 22:21: Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı - Magazin 21:21: Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi - Haber 21:18: İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim - Magazin 16:33: Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil - Magazin 15:39: Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı - Magazin