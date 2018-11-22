Hakan Hatipoğlu'ndan Fazıl Say'a Cevap Gecikmedi: Sanatçı Değilim ama İnsanım

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, geçtiğimiz günlerde Instagram'da takipçilerinin azaldığını ve bunun nedeninin yayınladığı sanat eseri resimlerden kaynaklı olduğunu belirtti. Aynı konudan şikayetçi olduğu için Say'ın paylaşımına yorum yapan Hakan Hatipoğlu'nu tanımayarak "Siz ne iş ile uğraşıyorsunuz?"yazması sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Survivor ile tanınan Hakan Hatipoğlu, Fazıl Say'a ithafen bir açıklama yaptı.

"FAZIL BEY'İN BU SORUYU NORMALCE SORDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Hakan Hatipoğlu, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, "Fazıl Bey'in bu soruyu normalce sorduğunu düşünsem (ki düşünmüyorum) o zaman 'Beni iki yıldır takip eden biri neden bunu soruyor ki?' derim. En azından iki yılda hakkımda bir bilgi sahibi olmuştur."

"DÜNYACA ÜNLÜ BİR SANATÇI DEĞİLİM AMA EN AZINDAN İNSANIM"

"Maksadı bana laf atmak ya da iğnelemek ise bir reality showa katıldık diye okuduğumuz okullar, iş hayatımız, sonrasında televizyonda yaptığımız onlarca iş (her şey Survivor değil) böyle bir anda bir cümle ile hafife alınmasın. Belki dünyaca ünlü bir sanatçı değilim ama en azından insanım. Beni dışarıda, çevremde, sokakta tanıyan tanır, bilen bilir. Bu dünyada güzellik saçmak için illa sanatçı olmak gerekmiyor" ifadelerini kullandı.

SURVIVOR HAKAN'I NASIL TANIMAZSIN MESAJLARI YAĞDI

"Sosyal medyaya girdiğimiz 2006 yılından bu yana ilk kez takipçi sayımın azaldığını gördüm. Sebebi son 7-8 gün içinde resim sanatının 150 başyapıtını sayfamda paylaşmış olmam." Paylaşımını yapan Fazıl Say'ın paylaşımına'Var Mısın Yok Musun' ve 'Survivor' yarışmalarıyla ünlenen Hakan Hatipoğlu, "Bende de kandil veya bayram tebriği yazınca oluyor aynısı. Şaka gibi" notunu düştü. Fazıl Say, Hatiopoğlu'na "Siz ne işle uğraşıyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Sosyal medyada olay olan bu yazışmanın ardından kullanıcılar, "Survivor Hakan'ı nasıl tanımazsın?", "Fazıl Abi ayıp ettin" şeklinde yorumlar yaptı. Kısa bir süre sonra Hakan Hatipoğlu'nun yazdığı yorumu silmesi dikkati çekti.